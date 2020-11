Scholen krijgen 210 miljoen euro coronasteun

Scholen en mbo-instellingen krijgen 210 miljoen euro om extra hulp in te kunnen huren en lesuitval door het coronavirus tegen te gaan. Met het geld kunnen leraren ingehuurd worden, of mensen die andere taken van onderwijspersoneel kunnen overnemen. Bijvoorbeeld als schoonmaker of ict’er. Het geld is bestemd voor basis- en middelbaar onderwijs en voor mbo-instellingen.

Het onderwijs komt mensen tekort doordat mensen vanwege een coronabesmetting of -verdenking uitvallen. Tegelijk is er allerlei werk bij gekomen. Zo moet er van alles geregeld worden om op afstand onderwijs te kunnen geven en moet toegezien worden op naleving van de coronaregels. Om in het mbo voldoende afstand te kunnen bewaren, zijn de klassen verkleind en moeten er dus meer lessen gegeven worden om alle studenten te kunnen onderwijzen. Ook dat kost menskracht. Het komt daardoor voor dat lessen uitvallen of scholen zelfs moeten sluiten, en dat gaat volgens het ministerie vooral ten koste van de kwetsbare leerlingen.

De regels om in aanmerking te komen voor het geld zijn nog niet helemaal uitgewerkt, daarover worden schoolbesturen volgens het ministerie „zo snel mogelijk geïnformeerd”. De MBO Raad zegt benieuwd te zijn naar de concrete uitwerking, maar noemt het in ieder geval „positief dat de overheid op deze manier meedenkt”.