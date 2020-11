Bom onder EU-budget en coronafonds

Met een veto hebben Hongarije en Polen maandag een bom gelegd onder de nieuwe Europese meerjarenbegroting en het daaraan gekoppelde coronaherstelfonds. Boedapest en Warschau eisen dat een voorstel om de toekenning van EU-subsidies te verbinden aan respect voor de rechtsstaat, van tafel gaat. De blokkade kan de EU in een politieke crisis storten en betekent sowieso opnieuw uitstel voor het al vertraagde begrotingspakket.

Het conflict komt niet onverwachts maar verloopt wel veel feller dan EU-diplomaten de afgelopen weken hoopten. Stilletjes verwachtte men dat Polen en Hongarije, die beide jaarlijks vele miljarden aan EU-subsidies ontvangen, eieren voor hun geld zouden kiezen en de begroting uiteindelijk niet zouden gijzelen. Nu de zaak is geëscaleerd wordt het steeds lastiger een compromis te vinden. „Hoe we nu verder moeten is volstrekt onduidelijk”, aldus een EU-diplomaat maandag. „We zitten opnieuw in een crisis.”

Zeker is dat de begrotingsdiscussie weer op het bordje van de regeringsleiders komt te liggen – terwijl het daar na een moeizaam bevochten akkoord deze zomer juist vanaf was. In een spoedoverleg buigen bondskanselier Angela Merkel, leider van de huidige EU-voorzitter Duitsland, raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zich er deze week over. Donderdag spreken de Europese regeringsleiders elkaar bovendien, in een video-overleg dat oorspronkelijk in het teken zou staan van het coronavirus. De kans dat ook de begrotingscrisis onderwerp van gesprek wordt, is aanzienlijk.

Vorige week probeerde Merkel telefonisch de Hongaarse premier Viktor Orban tot flexibiliteit te bewegen. Zonder succes. Zowel uit Boedapest als Warschau klonk de afgelopen dagen alleen maar steeds ronkender taal. In een radio-interview noemde Orban de nieuwe rechtsstaatvoorwaarden „ideologische chantage”. De Poolse minister van Justitie Zbigniew Ziobro sprak van „institutionele, politieke slavernij”.

Met het zogeheten ‘rechtsstaatmechanisme’ zou Brussel een nieuw instrument krijgen om de afbraak van de rechtsstaat in lidstaten tegen te gaan. De afgelopen jaren groeiden de zorgen over met name Hongarije en Polen, waar de onafhankelijkheid van de rechtspraak en de media in gevaar zijn. Maar ingrijpen lukt Brussel vooralsnog slecht. In 2018 deed de Europese Commissie daarom een voorstel om EU-fondsen in de toekomst afhankelijk te maken van bepaalde rechtsstaatvoorwaarden.

Vermengd

Daarmee is de zeer explosieve rechtsstaatdiscussie nu vermengd geraakt met de begrotingsonderhandelingen, wat een compromis niet makkelijk maakt. Aan de ene kant staan Polen en Hongarije, die betogen dat de EU een oneigenlijk middel gebruikt om zich met hun staatsbestel te bemoeien. En aan de andere kant lidstaten, waaronder Nederland, en het Europees Parlement die eisen dat belastinggeld van Europese burgers niet wordt uitgekeerd aan landen waar de rechtsstaat aantoonbaar wordt uitgehold.

De huidige escalatie is ook te zien als een soort opgewarmd kliekje van de marathononderhandeling over het begrotingspakket van afgelopen zomer. Na vier dagen praten bereikten de regeringsleiders in juli een akkoord waarin de formulering over de rechtsstaattoets zo vaag was dat iedereen het uit kon leggen als een overwinning. Maar nu het voorstel concreter wordt, zorgt het dus alsnog voor een keiharde botsing. Een eerder compromisvoorstel waarin de voorwaarden voor rechtsstaatsancties zwakker waren, werd juist door Nederland afgewezen als te soft.

Het tijdpad voor de nieuwe meerjarenbegroting, die op 1 januari moet starten, was al krap, maar dreigt nu nog meer in gevaar te komen. Slaagt de EU er niet in op tijd een akkoord te bereiken, dan treedt een soort noodbegroting in werking waarin een groot deel van de EU-fondsen niet kan worden uitgekeerd. Het speciale coronaherstelfonds kan dan bovendien nog niet gevuld worden, reden waarom vooral in de zwaargetroffen Zuid-Europese landen de onrust over de impasse de afgelopen week toenam.