Bloedbank Sanquin wil ook homo’s plasma laten doneren

Bloedbank Sanquin wil ervoor zorgen dat ook homoseksuelen bloedplasma kunnen doneren. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. Bij het afstaan van plasma moeten voor mannen die seks hebben gehad met mannen dezelfde regels gaan gelden als bij volbloeddonatie, namelijk dat zij mogen doneren als zij vier maanden geen seks hebben gehad.

Het is nog niet duidelijk wanneer de veranderingen doorgevoerd zullen worden. Sanquin gaat maandag in gesprek over het onderwerp met belangenorganisaties, patiëntenverenigingen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bloedbank wil deze partijen betrekken bij het besluit, maar „bepaalt uiteindelijk zelf het beleid”.

Op dit moment worden mannen die seksueel contact hebben gehad met mannen uitgesloten van plasmadonatie omdat zij een hogere kans hebben om overdraagbare ziektes op te lopen zoals hepatitis, syfilis en hiv. De incubatietijd van deze ziektes is maximaal vier maanden. Onder meer belangenorganisatie COC stelt dat deze regelgeving discriminerend is. Sanquin erkent dat het weigeren van homoseksuelen soms tot „pijnlijke situaties” leidt. De bloedbank wil deze mensen tegemoetkomen door de regels te versoepelen.

Volgens Sanquin gaf de internationale plasma-industrie lange tijd aan geen plasma te willen ontvangen van homoseksuelen, maar begint dit „te verschuiven”. Dit komt onder meer doordat het veiliger dan voorheen is om het plasma te verwerken tot medicijnen, vanwege nieuwe virus-inactiverende technieken. Bovendien zijn er tegenwoordig ook veel plasmavrije geneesmiddelen op de markt voor patiënten of bedrijven die het plasma van homoseksuelen niet willen gebruiken.

