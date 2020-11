Twee gewonden door lek met gevaarlijke stof bij BP in Rotterdam

Bij een raffinaderij van olieconcern BP in de haven van Rotterdam zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee gevonden gevallen door het vrijkomen van fluorwaterstofzuur, een zeer gevaarlijke stof. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben tientallen brandweermannen met waterschermen weten te voorkomen dat het stof zich buiten het bedrijfsterrein verspreidde. Het lek is inmiddels gedicht.

Een van de gewonde personen is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. De andere is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk wat zijn of haar toestand is, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. De lekkage ontstond rond 23.45 uur en was rond 03.30 uur gedicht.

Hoe het lek heeft kunnen ontstaan, wordt onderzocht. De BP-locatie in Rotterdam was zondagochtend niet bereikbaar voor commentaar. Fluorwaterstofzuur is een zeer giftige en agressieve stof die door de huid heen kan branden als ermee in aanraking is gekomen.