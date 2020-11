Twee doden bij protesten in hoofdstad Peru

Bij grootschalige protesten in de Peruaanse hoofdstad Lima zijn zaterdag volgens lokale media twee doden gevallen. Beide slachtoffers waren demonstranten die meeliepen in een grote protestmars tegen president Manuel Merino, die deze week aantrad nadat president Martin Vizcarra bij een stemming in het parlement was afgezet.

Sinds het aftreden van Vizcarra is het onrustig in Peru. Op zaterdag vonden er voor de zesde dag op rij grote protesten plaats in steden door het hele land. In de hoofdstad Lima liepen enkele duizenden Peruanen mee in een mars in het centrum van de stad. Tegen het einde van de avond braken er onlusten uit toen de demonstranten aankwamen bij het Congresgebouw. De politie zette daarbij traangas in en schoot met rubberkogels om de menigte uiteen te drijven.

Vizcarra werd maandag afgezet na een stemming in het parlement wegens onbewezen beschuldigingen dat hij steekpenningen had ontvangen. In september had Vizcarra een andere afzettingsprocedure overleefd. De rechtse Manuel Merino, hoofd van het parlement, werd dinsdag geïnaugureerd als de nieuwe president van Peru en zwoer zijn eigen, conservatievere kabinet in.

Volgens aanhangers van de nog steeds populaire Vizcarra is hij het slachtoffer geworden van een staatsgreep door parlementariërs tegen wie zelf verschillende corruptieonderzoeken lopen. Sinds maandag zijn er iedere dag protesten geweest in Peru, maar de manifestaties zaterdag waren de grootste tot nu toe, en de eerste waar dodelijke slachtoffers bij zijn gevallen. Verschillende oppositieleiders hebben het vertrek van Merino geëist en een van de ministers van zijn nieuwe kabinet is na het geweld zaterdag opgestapt.