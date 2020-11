SCP: hulp aan kwetsbare burgers nog niet op orde

Vijf jaar na de decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) maandag in het onderzoeksrapport ‘Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’. Gemeenten halen nog geen betere resultaten dan de rijksoverheid eerder. Dat komt mede doordat bij de overheveling van de taken direct de budgetten werden gekort.

De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is niet toegenomen, er zijn nog steeds knelpunten in de jeugdzorg en de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks verbeterd, stelt het SCP. De coronacrisis zal naar verwachting tot extra psychische en financiële druk leiden bij kwetsbare groepen, waardoor de hulptaak van gemeenten alleen nog maar groter wordt.

Participatiesamenleving

Bij het in 2015 ingezette beleid, waar koning Willem-Alexander in een eerdere troonrede het woord ‘participatiesamenleving’ voor gebruikte, werd meer van mensen zelf verwacht: zelfredzaamheid en meer voor elkaar zorgen. Maar die verwachtingen stroken niet met de werkelijkheid. „Juist mensen die hulp vragen kunnen het niet altijd zelf”, schrijft het SCP. „Ook blijkt dat mensen het vaak moeilijk vinden om anderen uit hun omgeving om hulp te vragen of er is niemand om hen te helpen.” Ook krijgen lichte hulpvragen vaak voorrang, omdat die goedkoper zijn om op te lossen.

Lees ook: Van Rutte moeten mensen het zélf doen

De bedoeling van de decentralisatie was ook dat mensen die hulp nodig hebben bij gemeenten eerder in beeld zouden zijn dan bij het Rijk en ook beter geholpen worden. Maar dat blijkt lang niet altijd het geval, ondanks de sociale wijkteams die veel gemeenten hebben opgezet om problemen bij mensen actief op te sporen.

Om de situatie te verbeteren raadt het SCP aan de regelgeving te vereenvoudigen, beter samen te werken op rijksniveau en er niet langer van uit te gaan dat gemeenten de hulptaken goedkoper kunnen uitvoeren.