Ricardo van Rhijn: ‘Mijn Ajax-jaren achtervolgen me niet, ik koester ze’

Dat de voetbalwereld hard is, wist Ricardo van Rhijn (29) ook wel. Hij speelde zijn halve leven bij Ajax en zag genoeg teleurstellingen om zich heen. Werd een speler tijdens de seizoensvoorbereiding naar de kleedkamer van het tweede gestuurd, dan wist hij genoeg. Die kon vertrekken. Vervelend, maar moest hij dat dan ook tegen zo’n speler zeggen? „Wat heeft hij daaraan? Als je jonger bent, ben je toch ook met jezelf bezig”, zegt Van Rhijn.

Toch besefte hij pas echt dat het ieder voor zich is toen hij zelf aan de beurt was. Eerst bij Ajax, later bij Club Brugge. In Amsterdam kreeg hij na vijf seizoenen en 163 wedstrijden in het eerste elftal te horen dat het oké was als hij weg zou willen, wat in zijn ogen een beleefde manier was om te zeggen dat Ajax het ook wel zonder hem redde.

In België ging het daarentegen net even anders. Het was zomer 2017. Van Rhijn had net vakantie gehad en keek uit naar zijn tweede seizoen in Brugge, toen een staflid appte dat hij nog wat extra dagen vrij mocht nemen. Vreemd, vond hij. Waarom ging de rest van de selectie dan wel trainen? Nadat hij toch maar naar het trainingscomplex was gereden, zag hij dat zijn voorgevoel klopte. Op zijn plek zat een andere speler. Zijn naamplaatje was al verwijderd.

„Dat voel je wel. Ik was kwaad, gefrustreerd, want je begrijpt niet wat er aan de hand is. De andere Nederlandse jongens waren ook verbaasd. Ze leefden met me mee, wat lief was, maar meer dan dat kunnen zij ook niet. Voetbal is een teamsport, maar iedereen heeft zijn eigen carrière.”

De Oude Meerdijk

Hoe de wegen van teamgenoten uiteen kunnen lopen – dat is ook waar we nu over praten, aan een tafeltje in het met krantenknipsels behangen museum in Stadion De Oude Meerdijk. Daar, in het zuidoosten van Drenthe, staat Van Rhijn sinds begin oktober onder contract bij een club waarvan hij niet had verwacht dat hij er ooit zou spelen: FC Emmen, eredivisionist sinds 2018.

Natuurlijk had het anders kunnen lopen. Wetende dat sommige vroegere medespelers bij Ajax (zoals Daley Blind en Davy Klaassen) nu nog met Oranje spelen, is het verleidelijk om te denken dat Van Rhijn ook nog international had kunnen zijn. Hij werd drie keer landskampioen met Ajax, neuriede de Champions League-hymne mee voorafgaand aan duels met Real Madrid en AC Milan en zette Ajax ooit binnen vijf minuten op een 1-0 voorsprong in de Kuip tegen Feyenoord, via een vrije trap van dertig meter afstand. Een schot uit een jongensboek.

Maar terwijl teamgenoten soms voor tientallen miljoenen euro’s verkocht werden, volgde Van Rhijn een ander pad. Dat leidde van Ajax – via Club Brugge, AZ en sc Heerenveen – naar Drenthe. „Er was ook interesse uit het buitenland. Uit Turkije, bijvoorbeeld. Maar dan heb je het niet over Galatasaray of Fenerbahçe. Ik zit meer onderin de markt. Dan nog kun je er veel verdienen, misschien wel drie keer zoveel als in Nederland. Maar hoe vaak hoor je niet de verhalen van spelers die maanden of jaren op hun salaris wachten. Ik heb nu een gezin, de tweede is op komst. Ik moet me er prettig voelen, maar mijn vrouw ook.”

Wijzer geworden

Emmen is voor hem juist een stap vooruit, benadrukt Van Rhijn. Na maanden van „onzekerheid” ging hij van een bestaan als werkloze naar een club in de eredivisie. „In de eerste transferwindow had ik weinig zorgen, maar in september werd ik onrustiger. Was vaker chagrijnig, prikkelbaar. Je mist zekerheid en van hardlopen in je eentje word je ook niet blij. Oké, tien jaar geleden had ik niet voorzien dat ik nu bij Emmen zou spelen. Maar dit is het pad dat ik heb kunnen, moeten én willen volgen.”

Ricardo van Rhijn in actie voor FC Emmen, tegen Fortuna Sittard in oktober van dit jaar. Foto Cor Lasker/ANP

Mensen verwonderen zich daar volgens Van Rhijn over. „Blijkbaar is het normaal dat je van Ajax naar Barcelona gaat. Maar dat is het niet. De een piekt één jaar, de ander vijf, sommigen tien. Sommige van mijn keuzes hadden anders kunnen uitpakken. Had ik op mijn hoogtepunt bij Ajax moeten weggaan, of juist niet moeten weggaan? Mijn jaren bij Ajax achtervolgen me in elk geval niet, in de zin dat het voor hoge verwachtingen zorgt. Ik koester ze. Net als mijn acht interlands. Ik hou mezelf voor dat ik toch acht keer het volkslied heb mogen meezingen. De meeste voetballers spelen nooit een interland.” Wijze woorden? „Ja, maar dat heeft met de tijd te maken. Een paar jaar geleden had ik dit niet zo kunnen zeggen.”

Van Rhijn is altijd een denker geweest. In sommige periodes is voetbal voor hem ook een mentale strijd geweest. Eén fout kon voor hem een goede wedstrijd al overschaduwen. „Als je mijn interviews zou terugkijken, zal je zien dat ik altijd kritisch op mezelf was. Té kritisch denk ik nu.”

Voetbal is een teamsport, maar iedereen heeft zijn eigen carrière

Vraag hem om een tien jaar jongere Van Rhijn advies te geven en hij zegt: „Minder nadenken. Dingen meer van me laten afglijden. Spelers die dat wel kunnen, worden soms als arrogant gezien, of te zelfverzekerd, maar in het voetbal is dat juist een goede eigenschap. Een goed voorbeeld vond ik Gregory van der Wiel, die vóór mij als rechtsback speelde. Altijd stoïcijns. Hem leek het niks te boeien wat de mensen van hem vonden. Speelde een WK-finale. Het gekke is: nu hoor je van zijn paniekaanvallen. Had ik dus nooit achter hem gezocht. Goed dat hij en ook andere spelers zich uitspreken.”

Vrij in je hoofd

Juist dat ‘vrij zijn in je hoofd’ is essentieel om bij een club als Ajax te kunnen voetballen. Van Rhijn zag het aan Kenny Tete, die hem in 2015 uit de basis speelde. „Het is cliché, maar als voetballer ben je zo goed als je laatste wedstrijd. Eén dipje en er staan twee anderen klaar om je plek over te nemen. Zeker bij Ajax. Bij mij was dat Tete. Hij trainde vrijuit, zonder tegengas, zonder na te denken. Zoals ik zelf ook ooit bij het eerste kwam. Als je dan minder presteert, weet je dat er een moment komt dat hij de kans krijgt. En dat moment kwam.”

Misschien, denkt Van Rhijn, had hij dat moment voor kunnen zijn door eerder een transfer naar het buitenland te maken. Onder meer Leicester City uit Engeland toonde interesse in de tijd dat hij nog basisspeler was in Amsterdam. „Ik dacht: Leicester... Leicester...? Mwah. Een jaar later werden ze kampioen van de Premier League. Bizar, hè.”

De twijfels werden ook veroorzaakt doordat hij zich op zijn plek voelde bij Ajax. Van Rhijn was als kind al fan van de club en speelde er vanaf zijn elfde. Eén keer overwoog hij daadwerkelijk een transfer, naar Galatasaray, maar toen raakte Tete geblesseerd en werd hij geacht te blijven. Dat deed hij, zonder morren. Dwarsliggen zit niet in zijn aard. Niet voor niets noemde Auke Kok, auteur van Tussen Godenzonen, een jaar Ajax, hem een modelprof in dat boek. „Het bewijs dat niet alle voetballers klootzakken zijn”, aldus Kok.

Na Ajax en dat ene seizoen in Brugge volgde AZ. Hij kwam er in een team dat al goed draaide en moest er concurreren met een rechtsback die uitstekend speelde en nooit geblesseerd was. „Had ik dat kunnen voorzien? Ik dacht: ik ga ervoor, grijp mijn kans als ik die krijg. Maar ik heb in die twee jaar niet veel gespeeld.”

Na Brugge weer in Leiden

Fijn was het volgens Van Rhijn dat hij na Brugge weer in zijn geboorteplaats Leiden kon wonen. Maar het idee dat hij het voetbal achter zich kon laten als hij thuiskwam, was maar ten dele waar. Bankzitten maakte zijn job minder leuk. Maar zijn teleurstelling uiten? Dat is ongebruikelijk. Hij weet wat veel mensen zullen denken: dat je niet mag klagen als profvoetballer als je goed wordt betaald.

„Ik ben blij dat ik met voetbal mijn brood verdien. Doet een club mij een goede aanbieding, dan zeg ik niet dat de helft ook goed is. Maar moet je, als je goed wordt betaald, dan blij zijn dat je op de bank zit? Uiteindelijk ben je sportman. Hoe gelukkig ben je als je bij een topclub wisselspeler bent? Niet genoeg, denk ik.”

Bij sc Heerenveen kwam hij negentien keer in actie, maar aangezien hij een jaarcontract had en de coronapandemie toesloeg, was al snel duidelijk dat hij uit Friesland zou vertrekken. En toen kwam Emmen. Trainer Dick Lukkien ziet in hem een ervaren speler die andere spelers kan aansturen. Van Rhijn: „Ik hoop vooral een goed gevoel te vinden. Als ik mezelf help, help ik de club ook. Daarna zien we wel. Misschien blijf ik nog een jaar in Emmen, of volgt er iets anders.”

Het vaderschap geeft hem ook rust. „Ik ben gelukkig. Mijn gezin gaat goed en het helpt me te relativeren. Als zo’n kleine thuis op je staat te wachten en ‘papa’ roept, kun je een slechte training of wedstrijd makkelijker opzij zetten. Maar het is niet zo dat ik per definitie gelukkig ben omdat ik nu een gezin heb. Als je als voetballer in onzekerheid zit, neem je dat mee naar huis. Mijn sportprestaties zijn belangrijk voor het evenwicht.”