Pedojagers presenteren zich als handlangers van de politie, maar die wil dat het stopt

Hij had dit weekend een afspraakje gemaakt met een minderjarig meisje. Ze zouden elkaar buiten ontmoeten, waarschijnlijk in een woonwijk aan de Europalaan in het Zeeuwse Goes.

De volwassen man deed zijn verklaring zondag vanuit zijn ziekenhuisbed. Hij deed aangifte van zware mishandeling.

Zaterdagavond werd hij om half negen ’s avonds gewond aangetroffen door de politie en ambulancepersoneel na meldingen van buurtbewoners. Daar werd hij door een groep van acht tot tien jongens en meisjes in elkaar geslagen, verklaren getuigen aan de politie. Er werd „pedo, pedo” geroepen. De verdachten zijn nog niet gevonden.

De politie denkt dat de mishandeling mogelijk een actie is van ‘pedojagers’. Mensen die zich op datingapps en in chatboxen voordoen als minderjarigen en hinten op seks met hun volwassen doelwit. Daarna wordt er afgesproken. De acties worden vaak gedeeld op social media.

De afgelopen maanden hebben er volgens de politie 250 incidenten plaatsgevonden waarbij pedojagers betrokken waren. In veel gevallen werden vermeende kindermisbruikers mishandeld, bedreigd of aan de schandpaal genageld.

Chatgesprek vaak geen bewijs

Je ziet twee stromingen, zegt politiewoordvoerder Zeeland Willem-Jan Uytdehage. „Er zijn gewelddadige pedojagers die met iemand afspreken na een chat en het gevecht aangaan” – twee weken geleden leidde een agressieve aanpak van jongeren tot de dood van een 73-jarige Arnhemmer – „maar je ziet ook mensen die een burgerarrest doen zonder al te veel geweld. Maar daar hebben we ook niets aan.” Een chat als bewijs houdt uiteindelijk niet vaak stand, omdat er nog niets is gebeurd. „Juridisch blijft er niks over.”

Mensen zijn geïnspireerd door programma’s als Undercover van Alberto Stegeman, waarin hij misdadigers ontmaskert, denkt Uytdehage. „Maar daar hebben we soms nog wel iets aan, die doen journalistiek best wel goed hun werk.” Soms maakt de politie gebruik van de informatie van het programma.

In de Facebookgroep PedofielenJagersNederland! (5.000 leden) en Pedofielontmaskerd.nl (11.000 leden), waarin mensen praten over pedojacht en hun eigen zoektocht, en chatgesprekken en confrontaties delen, zijn de reacties op de mishandeling in Goes ook tweeledig. „Als politie, justitie en die Grapperhaus nou gewoon hun werk zouden doen en zelf een pedotaskforce zouden opzetten en dus actief achter deze viezeriken aan zou gaan, dan zouden deze dappere burgerinitiatieven niet nodig zijn of zijn geweest!” Een ander: „Good job boys!!! De politie doet toch niks tegen ze.”

Sommige leden van de Facebookgroep vinden dat je te allen tijde een geweldloos burgerarrest moet toepassen. „Ik hoop dat ze begrijpen dat ‘eigen richting’ zwaar gestraft wordt”, schrijft iemand. „Maar het zal je kind maar overkomen. Ik sta achter de pedojagers hoe dan ook.”

Opmerkelijk jonge verdachten

De pedojagers in de Facebookgroepen die zeggen dat zij kinderen willen beschermen zijn zelf vaak ruimschoots volwassen. Maar zowel in Arnhem als in Goes zijn de verdachten opmerkelijk jong, sommigen zelfs minderjarig.

Op Instagrampagina’s als Pedo Hunterz Nederland (35.000 volgers) – er bestaan ook ‘Pedo Hunterz’-accounts voor andere landen – is de aanhang aanzienlijk jonger. Er worden foto’s geplaatst van gemaskerde mannen die mensen vasthouden met de armen op de rug, begeleid door teksten als „Catch ’Em All”.

Bij een foto van een wit gezichtsmasker, gelijk aan de maskers die door actiegroep Anonymous worden gedragen, staat: „We leven in een tijd waarin onze kinderen niet veilig zijn. Als vaders en als moeders, als broers en als zussen, maar vooral als mensen kunnen we duidelijk zien dat de traditionele aanpak niet effectief is. Daarom staan wij op.”

Het account wordt gevolgd door bekende rappers als Lil’ Kleine en Ronnie Flex. Op het account staat ook een audio-opname van Hunting Season, een lied van een groep rappers met de tekst: „We hebben je buurman in de smiezen, artikel 53 hij gaat freezen.” Artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering gaat over het burgerarrest. „Nu staan we op en vegen we ze van straat”, zeggen de rappers.

Lees ook: Groeiende angst voor ‘pedojacht’ onder pedofielen

Politie maakt zich zorgen

Hoewel de pedojagers zichzelf ook presenteren als handlangers van de politie, wil die dat de pedojacht onmiddellijk stopt. „We maken ons echt zorgen”, zei Oscar Dros, portefeuillehouder burgeropsporing bij de politie, vrijdag in een verklaring. „Burgers spelen voor eigen rechter. Ze denken dat ze het recht een handje helpen, maar ze helpen ons eerder van de wal in de sloot.” En: „Pedojagers kosten ons veel extra werk, dat gaat ten koste van ons bestaande werk dus ook ten koste van het opsporen van kindermisbruik.”

De afgelopen weken hebben de politie en het Openbaar Ministerie naar eigen zeggen „met een open blik gekeken naar de mogelijkheid voor burgers om bij te dragen aan het opsporen van verdachten voor kindermisbruik”. Hoofdofficier van justitie John Lucas, portefeuillehouder burgerparticipatie vanuit het Openbaar Ministerie, zegt in de verklaring dat hij „de werkwijze” die hij nu ziet afwijst. „Het escaleert snel en leidt niet tot een oplossing van het probleem. We staan open voor de samenwerking met burgers, maar op dit terrein moeten we een duidelijke grens trekken.”