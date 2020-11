Oranje wint met 3-1 van Bosnië en Herzegovina

Frank de Boer heeft zijn eerste overwinning als bondscoach van het Nederlands elftal binnen. Oranje versloeg zondag Bosnië en Herzegovina in de voorlaatste groepswedstrijd van de Nations League met 3-1.

Nederland is door de winst tijdelijk koploper in groep 1 van de A-divisie met 8 punten. Polen (7 punten) en Italië (6 punten) spelen later op de avond tegen elkaar. Oranje, dat tijdens de vorige editie van de Nations League de finale haalde en daarin verloor van Portugal, speelt woensdag in Chorzow tegen Polen het laatste duel. De overwinning zondag was vooral belangrijk met het oog op de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2022 in Qatar. Nederland moet komende week op de wereldranglijst bij de eerste tien Europese landen staan om bij de loting in december groepshoofd te zijn en dat kan na de zege op Bosnië normaal gesproken niet meer misgaan.

Aanvoerder Georginio Wijnaldum maakte in de 6e minuut de openingstreffer. Na een klein kwartier spelen scoorde hij opnieuw, dit keer nadat Steven Berghuis de bal met zijn hoofd voor het doel legde. Een treffer van Luuk de Jong werd onterecht afgekeurd wegens buitenspel. Oranje kwam bij een paar counters van Bosnië goed weg. Kort na rust viel de derde treffer alsnog, via Memphis Depay. Na een dekkingsfout van Stefan de Vrij scoorde Smail Prevljak tegen: 3-1. (ANP)