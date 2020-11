Ook de Partij voor de Dieren kiest voor nieuwe gezichten

Op de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren (PvdD) staan twee nieuwkomers op verkiesbare plekken voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in maart. Na nummer één, de huidige fractievoorzitter Esther Ouwehand, staat Christine Teunissen, nu senator voor de PvdD in de Eerste Kamer, op twee. Ook nieuw is nummer drie, Leonie Vestering, momenteel Statenlid in Flevoland en fractievoorzitter voor de PvdD in Almere.

De Partij voor de Dieren is tot nu toe de enige partij waarop drie vrouwen de lijst aanvoeren. Verderop de lijst staan huidige Tweede Kamerleden Frank Wassenberg (op vier), Lammert van Raan (op vijf) en Eva van Esch (op zes). De top tien bestaat verder uit Eva Akerboom, die eerder een Tweede Kamerzetel bekleedde tijdens een zwangerschapsverlof, Pascale Plusquin, gemeenteraadslid in Heerlen, Maarten van Heuven, raadslid in Utrecht en de Amsterdamse fractievoorzitter Johnas van Lammeren.

Strijd om verkiesbare plek

Van Lammeren, die in 2018 werd uitgeroepen tot ‘beste raadslid van Nederland’, is ontevreden over zijn tiende plek en heeft aangekondigd actie te voeren voor een hogere plaatsing. Op een ledencongres later deze maand hoopt hij op een verkiesbare plek terecht te kunnen komen. De Partij voor de Dieren heeft momenteel vijf zetels in de Tweede Kamer, in de peilingen schommelt de partij tussen de vier en de zes zetels.

De strijd om verkiesbare plekken speelt in alle partijen. Bij het CDA bedankte zittend Kamerlid Chris van Dam aanvankelijk voor een in zijn ogen onverkiesbare vierentwintigste plek op de lijst, uiteindelijk liet hij zich toch aan de lijst toevoegen, in de hoop met voorkeursstemmen te worden gekozen. Ook bij D66 moeten veel zittende Kamerleden plek maken voor nieuwe gezichten.

