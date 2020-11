Ontdekkingen en oude rotten op Mondriaan Jazz Festival

Het is de vraag die zich bij elk gestreamd concert aandient: in hoeverre voel je als bankluisteraar genoeg mee met de livemuziek?

Het Haagse Mondriaan Jazz Festival had de pech precies nu, in een door coronamaatregelen aangescherpt weekend, in de agenda te staan. Daardoor mocht het helemaal geen publiek ontvangen. Zuur: wég uitgedachte jazzroutes. Maar het festival werd bewonderenswaardig snel en slagvaardig omgevormd tot een avondvullende digitale jazzshow.

Het festival werd weliswaar niet rechtstreeks gestreamd, maar door goed camerawerk en geluid voelde het toch uniek aan. Een bedenking: negen online-concerten achter elkaar is overvloedig. Is het op een festival heerlijk slenteren van zaal naar zaal, bij een stream die vier uur duurt zakt de concentratie toch ergens in.

Anderzijds; geen keuzestress is ook wel prettig, en deze ‘covid-edition’ bood mooie, soms nieuwe combinaties. Soms bleef het bij veelbelovende, elkaar wat te voorzichtig aftastende verkenningen. Desondanks waren de aanmoedigingen - „we voelen jullie applaus, jullie zijn uitzinnig!” - van de Mexicaanse, zingende bassiste Fuensanta Méndez in het trio met saxofoniste Tineke Postma en de Koreaanse drumster Sun-Mi Hong aandoenlijk.

Ook anderen pakten het onzichtbare thuispubliek met verve in. Zodra tenorsaxofonist Yuri Honing zijn volle ronde tonen blies, wist je dat het goed zat. Pianist Alexander van Popta werd met stukken van zijn aankomende album één van de ontdekkingen van de avond. Zijn jazz had reliëf en de groove was nooit ver weg, mede door het strakke spel van drummer Jamie Peet. Hij kwam ook later nog met James Zoo en Niels Broos in actie, in jazz op broken beats.

Fraai, intuïtief spel kwam van avant-garde held Han Bennink op drums bij het zeer goed op elkaar ingespeelde duo van gitarist Reinier Baas en saxofonist Ben van Gelder; een zeldzame combinatie van fanatiekelingen. Evenzo in het moment: de elegante ingevingen van cellist Ernst Reijseger op het verende pianospel van Harmen Fraanje, hoog snerpend of juist zacht gestreken. De lach op Reijsegers gezicht na afloop sprak boekdelen.

Diepgang bracht de veelzijdige mezzo-violist Yannick Hiwat, met eigen werk waartoe de pandemie hem had geïnspireerd. Met percussie, sax en basgitaar was het in Hiwats vanzelfsprekende versmelting van klassiek en impro een mooi open en eigenzinnig klankbeeld, vol gedachteflitsen. Maar het was de stille eenvoud die soms het meest verontrustte.

Jazz Mondriaan Jazz Festival, online-editie Gehoord: 14/11, vanuit Het Paard, Den Haag.