Man in Goes mogelijk mishandeld door ‘pedojagers’

In Goes is zaterdagavond een man mishandeld die vermoedelijk het slachtoffer was van zogeheten ‘pedojagers’. Volgens een politiewoordvoerder ligt de man nog steeds in het ziekenhuis. Er zijn geen verdachten opgepakt.

Een groep van rond de tien jongens en meisjes van onbekende leeftijd zou de man in elkaar hebben geslagen. Getuigen hebben tegenover de politie verklaard dat tijdens het incident woorden als „pedo!” werden geroepen. Het slachtoffer heeft nog geen verklaring kunnen afleggen. De politie is een onderzoek gestart naar de mishandeling.

Arnhem

Deze week bleek dat een 73-jarige man die eind oktober in Arnhem overleed na een mishandeling het slachtoffer was van ‘pedojagers’, oftewel burgers die ‘op jacht gaan’ naar pedofielen. Dat doen zij bijvoorbeeld door zich via het internet voor te doen als een minderjarige en een afspraak maken met een pedofiel om hem vervolgens ermee te confronteren. Vaak lopen deze confrontaties gewelddadig af.

Vrijdag maakte de politie bekend dat de afgelopen maanden 250 van dit soort incidenten met ‘pedojagers’ plaatsvonden. De politie en het OM roepen burgers op hiermee te stoppen en niet voor eigen rechter te spelen. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) stelde dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat mensen het heft in eigen handen nemen als iemand iets doet wat verboden is.

Lees ook: Groeiende angst voor ‘pedojacht’ onder pedofielen