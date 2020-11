Lewis Hamilton, de beste coureur van zijn generatie

Niet of hij de wereldtitel in de Formule 1 zou behalen, maar wanneer – dat was dit seizoen al snel de vraag. Zo dominant was Lewis Hamilton. En zondag was het dan zo ver. De 35-jarige Britse coureur won de Grote Prijs van Turkije en verzekerde zich – met nog drie races te gaan – van de zevende wereldtitel in zijn carrière: een evenaring van het record van de Duitse racelegende Michael Schumacher.

„Dit is voor alle kinderen die dromen van het onmogelijke: jullie kunnen het”, zei Hamilton over de boordradio, nadat hij in Istanbul zijn 94ste grand prix had gewonnen. De Brit, in 2008 voor het eerst wereldkampioen, verwees naar de wereldtitels van Schumacher, wiens record van 91 GP-zeges hij dit jaar verbrak. „Ik heb er altijd van gedroomd. Wat ik nu heb gepresteerd, overtreft mijn dromen. Zeven titels is onvoorstelbaar.”

Lees ook: Heeft de beste coureur gewoon de snelste auto in de Formule 1?

Hamilton liet niet na zijn team te bedanken. Sinds 2013 rijdt hij voor Mercedes, waarmee hij zesmaal wereldkampioen werd en dat hem ook dit seizoen weer de snelste wagen van het hele veld bezorgde. „De reis die ik met de jongens van de fabriek heb afgelegd, is fenomenaal. Het lijkt alsof er geen einde komt aan wat wij met zijn allen presteren. Ik heb het gevoel alsof ik nog maar net ben begonnen. Fysiek voel ik me beresterk.”

Hamilton won op het circuit van Istanbul zijn tiende grand prix van dit jaar, al was hij bepaald niet als favoriet voor de overwinning gestart. Hij begon vanaf de zesde plaats en moest in de beginfase genoegen nemen met een plek achter Sebastian Vettel (Ferrari). „Ik kwam hem maar niet voorbij en even dacht ik dat de race me door de vingers zou glippen. Maar ik bleef erin geloven dat ik op een bepaald moment snelheid kon maken. En dat gebeurde”, zei Hamilton.

Vettel finishte als derde in Istanbul en had na afloop alle lof voor Hamilton, die erin was geslaagd zijn auto op het spekgladde circuit onder controle te houden. „De beste Formule 1-coureur van deze generatie”, noemde de Duitse viervoudig wereldkampioen Hamilton. „We zijn getuige van iets bijzonders omdat er geschiedenis is geschreven.” Grootheden in de Formule 1 met elkaar vergelijken is lastig volgens Vettel. „Mijn gevoel ligt dicht bij Michael Schumacher en voor mij blijft hij de grootste, maar Lewis is zonder twijfel qua prestaties de beste.”

Ook van zijn teambaas bij Mercedes, Toto Wolff, kreeg Hamilton lof toegezwaaid na zijn zege in Istanbul. „Hij kan als geen ander met dit soort lastige omstandigheden omgaan. Lewis was de enige die zijn auto op de baan hield. Ik zie nog steeds een enorme motivatie bij hem. Hij reed als een hongerige leeuw in een auto met praktisch versleten banden.”

Nieuw contract

Hamilton moet nog altijd zijn handtekening zetten onder een nieuw contract bij Mercedes, maar Wolff twijfelt er niet aan dat ze eruit komen. „We hebben een geweldige band opgebouwd. Het team staat volledig achter hem en hij staat 100 procent achter het team. Daarom lukt het hem op dit soort dagen toch te winnen.”

Voor Max Verstappen was het een race om snel te vergeten. De coureur van Red Bull kwam als zesde over de streep. Twee spins op het asfalt wierpen Verstappen terug in het veld, waardoor hij veroordeeld was tot een bijrol. Verstappen slipte de eerste keer toen hij de Mexicaan Sergio Pérez (tweede in Istanbul) probeerde in te halen. Tevergeefs. „Ik zat heel dicht achter hem en raakte de grip kwijt. Het was spekglad”, zei Verstappen bij Ziggo Sport.

Hij moest de pit in voor nieuwe banden, maar op zijn tweede set intermediates werd het er niet beter op. „Het liep gewoon niet met die banden. Ik ging er te snel doorheen. Ik kon niet inhalen. En overgaan op slicks (droogweerbanden) was niet mogelijk. Daarvoor was de baan veel te glad.” Verstappen, derde in de WK-stand achter Hamilton en diens teamgenoot Valtteri Bottas, complimenteerde de wereldkampioen. „Een heel bijzondere prestatie. En hij heeft hier ook weer goed gereden.”