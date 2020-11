Israël geeft groen licht voor omstreden bouw woningen in Oost-Jeruzalem

De Israëlische lokale autoriteiten hebben de bouw goedgekeurd van meer dan twaalfhonderd nieuwe huizen in een ‘gevoelig’ gelegen woonwijk in Oost-Jeruzalem. Dat meldt persbureau AP zondag op basis van lokale autoriteiten. Tegenstanders vrezen dat de gemeente de plannen snel probeert door te voeren voordat Joe Biden op 20 januari waarschijnlijk wordt beëdigd als nieuwe president van de Verenigde Staten.

„Dit is een dodelijke slag voor de vooruitzichten op vrede en de mogelijkheid van een tweestatenoplossing tussen Israël en de Palestijnen”, citeert AP de Israëlische nederzettingenwaakhond Peace Now. Volgens de organisatie „profiteert Israël van de laatste weken van de Trump-regering”. Critici stellen dat de beoogde nieuwe woningen de Palestijnse stad Bethlehem en de zuidelijke Westelijke Jordaanoever afsluiten van Oost-Jeruzalem, wat de toegang voor de Palestijnen tot het oostelijke deel van de stad verder zou beperken.

Door talloze controleposten en een scheidingsmuur is een groot deel van Jeruzalem al niet meer bereikbaar voor de Westelijke Jordaanoever, Palestijns gebied. Met de bouwplannen zou ook Oost-Jeruzalem vrijwel volledig ontoegankelijk worden voor de mensen in de Westelijke Jordaanoever.

Als vicepresident onder de regering-Obama was Joe Biden een stuk kritischer op de bouw van Israëlische nederzettingen dan zijn opvolger Donald Trump. Hij sprak zich in 2010 kritisch uit over de bouw van woningen in Oost-Jeruzalem. Een stabiele relatie met de VS is voor Israël van groot belang, mede vanwege gedeelde aartsvijand en veiligheidsrisico Iran.