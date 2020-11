Interim-president Peru treedt binnen week af na grootschalige protesten

De interim-president van Peru Manuel Merino is zondag afgetreden, nog geen week na zijn inauguratie. Dat meldt persbureau AP. Zijn vertrek volgt op grootschalige protesten in het land, waarbij zaterdag twee doden vielen.

Merino werd dinsdag benoemd nadat president Martin Vizcarra bij een stemming in het parlement was afgezet vanwege de beschuldigingen dat hij steekpenningen had aangenomen. Vizcarra beweert onschuldig te zijn en noemt de regering van Merino „illegaal” en „onwettig”. Volgens de demonstranten is hij slachtoffer geworden van een coup door het parlement. Merino zei zondag in een korte televisietoespraak waarin hij zijn aftreden aankondigde dat zijn inauguratie volledig binnen de kaders van de wet heeft plaatsgevonden. „Ik wil, net als iedereen, wat het beste is voor ons land.”

Na de demonstratie zaterdag, waarbij tientallen demonstranten gewond raakten door hardhandig politieoptreden, riep ook de politiek op tot het aftreden van Merino. Dertien van de negentien ministers uit zijn regering waren opgestapt. Ook het parlement vroeg Merino onmiddellijk te vertrekken. „We moeten het leven van het Peruaanse volk boven alles stellen”, zei parlementsvoorzitter Luis Valdez.

Vizcarra reageerde via Twitter op de dood van twee demonstranten zaterdag. „Het land zal niet toestaan ​​dat de dood van deze moedige jonge mensen ongestraft blijft.” De beschuldigingen van het parlement waardoor hij moest aftreden, worden momenteel onderzocht door justitie. Hij is niet aangeklaagd maar een rechter oordeelde vrijdag dat hij zeker achttien maanden het land niet mag verlaten.

Corruptie

In september haalde een afzettingsprocedure tegen Vizcarra onvoldoende stemmen in het parlement. Hij werd er toen van beschuldigd een zanger 40.000 euro aan overheidsgeld te hebben betaald om positief over hem te spreken en zingen.

Vizcarra werd begin 2018 benoemd als president. Hij volgde Pedro Pablo Kuczynski op die moest aftreden vanwege een corruptieschandaal rond de Braziliaanse bouwreus Odebrecht. Dit bedrijf bleek jarenlang op grote schaal hoge politici te hebben omgekocht. De vier presidenten voor Vizcarra bleken allemaal steekpenningen te hebben ontvangen.