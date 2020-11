Hamilton evenaart met zevende wereldtitel record Schumacher

Lewis Hamilton heeft in de vierde race voor het einde van het seizoen al de wereldtitel in de Formule 1 veiliggesteld. De Britse coureur van Mercedes kroonde zich in de Grote Prijs van Turkije al voor de zevende keer in zijn carrière tot wereldkampioen. Hamilton evenaarde het record van de Duitse racelegende Michael Schumacher.

Hamilton greep de titel in stijl. De 35-jarige Brit won de race op het gladde circuit van Istanbul, zijn 94e zege in de Formule 1. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas, de enige die hem in Istanbul nog van de titel kon afhouden, vloog vier keer van de baan en eindigde op een ronde achterstand van Hamilton in de achterhoede.

Max Verstappen kende een bewogen race, waarin hij ook twee keer weggleed en rondjes om zijn as draaide. De coureur van Red Bull, die als tweede was gestart, kwam niet verder dan de zesde plaats. De Mexicaan Sergio Pérez eindigde als tweede. Hij bleef nog net Sebastian Vettel voor, die in zijn Ferrari naar de derde plaats reed.

Grote verliezer was de Canadees Lance Stroll. De coureur van Racing Point begon de race voor het eerst in zijn carrière van poleposition en reed ook de eerste helft van de race keurig aan de leiding. Maar na een gedwongen pitstop, die nodig was om zijn versleten banden te verwisselen, was hij zijn ritme kwijt en sukkelde voort, met de negende plaats als teleurstellende uitkomst.

Geen enkele moeite

Hamilton hoefde alleen maar voor Bottas te finishen om de titel te grijpen. Dat kostte hem geen enkele moeite, omdat de Fin constant wegglibberde. Hoewel Hamilton in de eerste ronde ook een slippertje maakte en het eerste deel van de race genoegen moest nemen met een positie in de luwte, schoof hij door fouten van anderen geleidelijk op naar voren. Toen hij op zo’n twintig ronden voor het einde Pérez passeerde en de leiding nam, raasde hij voort. Zelfs op compleet versleten intermediates, de profielbanden die onmisbaar waren op de gladde baan van Istanbul, hield hij zijn Mercedes vakkundig op koers.

Verstappen had een slechte start, zakte zelfs even weg naar de achtste plek, maar hij herstelde zich knap en na de eerste serie pitstops had de Limburger de derde plaats al weer ingenomen en was hij op jacht naar Stroll en Pérez. Maar een aanval op Pérez mislukte en Verstappen kwam na een lange slip naast de baan terecht. Hij moest vervolgens direct naar de pitstraat voor vers rubber. Vanaf de achtste plaats probeerde de Nederlander er nog wat van te maken, maar bij een poging zijn teamgenoot Alexander Albon in te halen, spinde hij voor de tweede keer en was een podiumklassering definitief verkeken.

