‘Ethiopische rebellen vuren raketten af op buurland Eritrea’

Rebellen van de Tigray-regio in het noordoosten van Ethiopië hebben zaterdagavond raketten afgevuurd op Asmara, de hoofdstad van het naburige Eritrea. Dat melden verschillende internationale persbureaus op basis van een verklaring van de regionale president van Tigray, Debretsion Gebremichael. De aanval zou betekenen dat het opgelaaide Ethiopische conflict nu ook buiten de landsgrenzen worden uitgevochten. Het is onbekend of bij de aanval zaterdag slachtoffers zijn gevallen.

De Amerikaanse ambassade in Eritrea meldde „een reeks harde geluiden” in Asmara en „mogelijk explosieven” in de buurt van de internationale luchthaven van de stad. Persbureau Reuters schrijft op basis van verklaringen van lokale diplomaten dat enkele raketten het vliegveld zouden hebben geraakt, maar volgens persbureau AP zijn daar vooralsnog geen aanwijzingen voor.

Het is onbekend hoeveel raketten er precies zouden zijn afgevuurd. Gebremichael wilde daarover geen duidelijkheid geven. Wel beweerde hij dat de hoofdstad het enige doelwit was en dat militaire troepen het land niet zijn binnengevallen. De Eritrese autoriteiten hebben nog niet op de aanval gereageerd. Aanleiding voor de aanval op het buurland is het feit dat de Tigray-rebellen Eritrea ervan verdenken troepen te hebben gestuurd naar het conflictgebied - op uitnodiging van de Ethiopische regering.

Escalatie

Het conflict in Ethiopië wordt uitgevochten tussen de lokale overheid in de Tigray-regio, een berggebied in het noordoosten van het Afrikaanse land, en de federale overheid. De gespannen relatie begon toen Abiy Ahmed in 2018 premier werd en de Tigrese autoriteiten hem weigerden te erkennen. Begin deze maand laaide het conflict op nadat de premier een militair offensief lanceerde in de regio. Hij beschuldigde de Tigrese troepen ervan federale militairen te hebben aangevallen.

Al een week lang vinden er gevechten plaats tussen het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) en het nationale leger. Beide beschuldigen elkaar over en weer van militaire aanvallen. Sinds begin deze maand zouden 550 rebellen zijn gedood. Ook zouden volgens Amnesty International tientallen, of zelfs honderden arbeiders maandagnacht met messen en machetes zijn gedood door het TPLF, terwijl het erop lijkt dat ze niks met de strijd te maken hadden.

Verschillende partijen hebben zich al gemengd in het conflict. De Afrikaanse Unie heeft aangedrongen op een staakt-het-vuren en de Verenigde Naties vrezen een dreigende humanitaire ramp als gevolg van het conflict. Zo’n 25.000 Ethiopiërs zouden het land al zijn ontvlucht, onder meer naar het naburige Soedan. De Tigray-regio is intussen nagenoeg onbereikbaar; de toegangswegen zijn afgesloten, evenals de telecommunicatie en internet.