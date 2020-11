Dustin Johnson blijkt ook op Augusta een echte winnaar

Hij had de fans zeker gemist, moest Jon Rahm toegeven. En wel op het moment dat hij tijdens zijn eerste ronde klaarstond voor een chip naar de zevende green, vertelde hij donderdag aan het Amerikaanse golfjournaille. Rahm besloot even te wachten om tijdens zijn slag niet afgeleid te worden door spelers die op de tweede, derde en zeventiende hole bezig waren hun bal te slaan. Normaal zou zijn zicht op de andere delen van de baan zijn ontnomen door grote tribunes of rijen toeschouwers, maar publiek was vanwege de pandemie niet welkom op Augusta International, de thuisbaan van The Masters.

Ook het beroemdste, en volgens velen mooiste golftoernooi ter wereld ontkwam niet aan de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Normaal gesproken de eerste major van het seizoen, was het dit jaar het laatste grote toernooi, na het PGA Championship en de US Open - het Brits Open werd afgelast. The Masters werd verplaatst van begin april naar november, en dat zorgde in aanloop naar het toernooi voor talrijke bespiegelingen in de media. De baan is ontworpen om vroeg in de lente op zijn mooist te zijn, met de donkerroze azalea’s als iconische blikvangers. Hoe ‘Augusta’ eruit zou zien in de late herfst, was een veel gestelde vraag waar vooraf niemand het antwoord op wist.

Minder kleurrijk

Tijdens de 84ste editie van The Masters bleek de baan in uitstekende conditie te verkeren. Minder kleurrijk rondom, maar op alle achttien holes van tee tot green groen als gewoonlijk. Alleen had de regenval van de laatste weken in Georgia voor een drassige bodem gezorgd, waardoor ballen vaak dood neerploften of minder ver doorstuiterden. Augusta was makkelijker bespeelbaar dan in het voorjaar of, zoals zesvoudig winnaar Jack Nicklaus het op Twitter verwoordde: minder uitdagend dan onder ideale omstandigheden. Dat was te zien bij de cut, de schifting halverwege, die lager lag dan ooit. Voor kwalificatie voor de derde en vierde dag was een score van 144 slagen (par) of minder nodig. Onder de spelers die de cut haalden: de Duitser Bernhard Langer, op dat moment 63 jaar, 2 maanden en 18 dagen oud. Ook een record.

Een caddie houdt de vlag vast in de vroege ochtend op Augusta. Foto Chris Carlson/AP

The Masters 2020 ontpopte zich tot een toernooi voor de geschiedenisboeken. Nooit eerder stond in een major aan het eind van een ronde, in dit geval de tweede, de topdrie van de wereldranglijst aan de leiding: de Amerikanen Dustin Johnson (nummer 1) en Justin Tomas (3), en de Spanjaard Rahm (2). Van dit trio bleef na de derde ronde alleen Johnson over als kanshebber op het groene jasje, de hoofdprijs. Hij ging na 54 holes aan de leiding met een score van 16 onder par - een record, dat hij deelt met landgenoot Jordan Spieth.

Driemaal runner-up

De 36-jarige Johnson is niet alleen op papier de beste golfer van dit moment. Hij won twee van de laatste zes toernooien die hij vóór The Masters speelde en eindigde drie keer als runner-up. Maar juist een van die tweede plaatsen zorgde voor ophef. Bij het PGA Championship in augustus ging Johnson na drie rondes aan de leiding en leek hij, na de US Open in 2016, op weg naar een tweede major. Maar ondanks een sterke vierde ronde van 68 slagen greep hij naast de hoofdprijs. Landgenoot Collin Morikawa ging hem op de slotdag met een ronde van 64 voorbij.

Het was niet voor het eerst dat Johnson zijn leidende positie na 54 holes bij een major niet wist te verzilveren. In 2010 was hij, bij de US Open, al vroeg in de slotronde een voorsprong van drie slagen kwijt. Een klap die hij niet meer te boven kwam, met een gedeelde achtste plaats tot gevolg. Vijf jaar later, opnieuw bij de US Open, was zijn voorsprong weer drie slagen, maar had hij op de allerlaatste hole liefst drie putts nodig en eindigde hij als tweede, op één slag achter Spieth. En in 2018 raakte hij bij hetzelfde toernooi een voorsprong van vier slagen kwijt en zag hij landgenoot Brooks Koepka er met de zege vandoor gaan.

Dustin Johnson viert zijn overwinning op Augusta. Foto Patrick Smith/AFP

Het was Koepka die in augustus bij het PGA Championship, vooruitblikkend op de beslissende ronde, refereerde aan het onvermogen van Johnson om met de overwinning in zicht het hoofd koel te houden. Het kwam hem in de golfwereld op veel kritiek te staan. De Noord-Ier Rory McIlroy nam het zelfs openlijk voor Johnson op door te wijzen op zijn 21 zeges op de PGA Tour: „Dat is drie keer zoveel als Brooks.” Inmiddels heeft Johnson 23 PGA-toernooien gewonnen. Een statistiek die ook in het voordeel van ‘de winnaar’ Johnson spreekt; sinds 2008 was hij elk jaar minimaal één keer de beste. Alleen de golflegendes Jack Nicklaus (17 jaar), Arnold Palmer (17) en Tiger Woods (14) overtreffen zijn streak.

Zondag gaf Johnson in de slotronde geen krimp. Na een score van 68 (-4) eindigde hij op een totaal van 268 slagen (-20). Een record. Dat hij in het groene jasje werd gestoken door uittredend kampioen Woods was gepast. Grootheden onder elkaar.