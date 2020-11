De hand van Frank de Boer wordt zichtbaar bij fris, aanvallend Oranje

Hij volgt het duel veelal staand met de armen over elkaar, op de plek waar hij vorig decennium zijn grootste successen vierde als coach, bij Ajax. Rustige pose, zijn stem zelden hoorbaar – noodzaak om bij te sturen is er ook nauwelijks. Hij observeert veelal, zoals hij bij zijn presentatie had aangekondigd. Goals viert hij ingetogen maar niet minder opgelucht, met gebalde vuisten.

In zijn vijfde wedstrijd als bondscoach, en ruim anderhalve maand na zijn aanstelling, mag Frank de Boer zijn eerste overwinning noteren. Onder het gesloten dak in een lege Johan Cruijff Arena versloeg een fris, aanvallend Nederlands elftal in de Nations League met 3-1 het stugge Bosnië-Herzegovina. Dat volgde na vier duels zonder zege onder De Boer, een negatief record voor een beginnende bondscoach.

Maar na die stroeve en vooral rommelige start krijgt het Oranje van De Boer nu langzaam vorm. Waar in zijn eerste interlandperiode, afgelopen maand, de schaduw van zijn voorganger Ronald Koeman nog over de ploeg hing, begint het nu op „Frank de Boer 1.0” te lijken, zoals hij het zelf eerder in de week omschreef.

Nederland speelde in hoog tempo, met veel diepgang en dynamiek. Met de zeer actieve backs Denzel Dumfries en Owen Wijndal die zich beiden onderscheidden. Er werd ‘hoog’ druk gezet, en meer ‘direct’ gespeeld. Dit meer risicovolle speltype sorteerde effect, met veel kansen. Tegelijkertijd werd veel ruimte weggegeven waardoor Bosnië-Herzegovina in de tegenaanval regelmatig gevaarlijk was.

Groei

Als je de groei van Oranje afzet tegen de zeer fletse 0-0 tegen Bosnië een maand terug, heeft deze ploeg een grote stap gezet. 155 dagen voor zijn eerste EK-duel liet Oranje zien dat het taaie, verdedigende tegenstanders in fases kapot kan spelen. Dat zal straks ook moeten in de drie groepsduels op het EK, in Amsterdam, tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. In dat opzicht was het duel zondag een aardige testcase.

Het bondscoachschap lijkt De Boer met de dag beter te passen. In zijn media-optredens oogt hij meer ontspannen en hij straalt meer gezag en vertrouwen uit, waar hij vorige maand soms kwetsbaar oogde.

Zijn instapmoment was ook niet eenvoudig. Spelers die door corona plots kunnen wegvallen, aanvoerder Virgil van Dijk die zwaar geblesseerd raakte, duels die kort op elkaar zitten waardoor weinig tijd is om systemen en automatismen te trainen. Opgeteld bij het cynisme rond De Boers aanstelling na drie grotendeels mislukte avonturen in het buitenland.

Frank de Boer tijdens de wedstrijd met Oranje tegen Bosnië en Herzegovina. Foto Maurice van Steen/ANP

Terwijl hij vorige maand nog veel intact liet, begint zijn hand nu nadrukkelijk zichtbaar te worden. De Boer kiest voor Davy Klaassen – met wie hij bij Ajax jarenlang samenwerkte – als controlerende middenvelder in plaats van Donny van de Beek. „Donny was mijn topscorer tot nu toe [twee goals onder De Boer]. Dan zet je hem ernaast. Dat was moeilijk. Maar Davy steekt in goede vorm. Hij is een speler die op het huis past. Zo’n type moet je erbij hebben. En hij is ook dominant in de coaching.”

En De Boer durft het aan om Memphis Depay, vaste centrumaanvaller, naar links te verschuiven en te starten met Luuk de Jong als diepste spits. Daarmee neemt hij risico. Depay vormt een succesduo met middenvelder Georginio Wijnaldum in zijn rug: samen waren zij in 2019 bij 21 van de 25 Oranje-goals betrokken.

Het pakt tegen Bosnië goed uit. Depay opent na zes minuten slim op rechts waar Dumfries opkomt. Die geeft af op Wijnaldum die de openingsgoal binnenloopt. Het is voor het eerst dat Oranje onder De Boer voor staat. Even later opent wederom Depay fraai met een teruggetrokken voorzet op Steven Berghuis, die al koppend teruglegt op Wijnaldum, die opnieuw simpel scoort: 2-0. Depay zorgt na rust, als Oranje terugvalt, voor 3-0, na opnieuw een assist van Dumfries. Invaller Smail Prevljak zorgt voor 3-1, de eindstand.

Groepshoofd

Nederland houdt zo zicht op de eindronde van de Nations League. Woensdag wacht het laatste groepsduel bij Polen. Zowel Nederland, Polen als Italië zijn nog kansrijk voor plaatsing.

Prettige bijkomstigheid van de zege zondag is dat Oranje vrijwel zeker is van de status van groepshoofd bij de loting volgende maand voor de kwalificatie van het WK van 2022. Zo ontloopt het de toplanden. Nederland moet daarvoor bij de beste tien Europese landen staan op de wereldranglijst: dat kan na de zege op Bosnië en Herzegovina bijna niet meer mis.

Persoonlijk is de zege onmiskenbaar van belang voor De Boer. Dat er onder zijn leiding nog geen overwinning was geboekt, knaagde aan hem. „Zij [de Oranje-spelers] hebben wel eens gewonnen, ik niet”, zei De Boer, in veel opzichten juist een teamdenker, voor de wedstrijd bij de NOS.

De Boer, zondagavond, na het duel, met een zuinige lach in de persconferentie: „Altijd wel lekker als je een overwinning op zak hebt.”