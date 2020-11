D66 wil parlementair onderzoek naar Chinese inmenging

Coalitiepartij D66 wil een parlementair onderzoek naar Chinese inmenging in de Nederlandse samenleving. Dat schrijven Kamerleden Jan Paternotte en Sjoerd Sjoerdsma zondag in een opiniestuk in NRC. Zij maken zich onder meer zorgen over de invloed van China op Nederlandse onderwijsinstellingen, intimidatie van Chinese burgers in Nederland en economische spionage.

Paternotte en Sjoerdsma vrezen dat China „sterker dan ooit” uit de huidige coronacrisis naar voren komt nu „de oude grootmacht Amerika” verzwakt is door de coronauitbraak en verdeeldheid. Het wordt volgens hen tijd de Chinese invloed „de aandacht te geven die het verdient”. De Kamerleden maken zich zorgen over de macht van China en noemen als kwalijk voorbeeld daarvan de Chinese behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid, die volgens mensenrechtenorganisaties in China massaal in kampen worden gezet. Beijing ontkent dat dat gebeurt.

Paternotte en Sjoerdsma wijzen op Australië, Zweden en Engeland waar eerder al maatregelen werden genomen tegen Chinese invloed in die landen, zoals het sluiten van onderwijsinstellingen en Confuciusinstituten. Een parlementair onderzoek is in Nederland een onderzoek dat uitgevoerd wordt door de Eerste of de Tweede Kamer, of een speciale commissie die daarmee belast wordt. Een voorbeeld daarvan is de commissie-Elias, die het mislukken van ICT-projecten bij de overheid onderzocht.