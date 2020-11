Welkom in een nieuw blog over het coronavirus

Actie tegen coronabeleid in Amsterdam beëindigd om niet naleven 1,5 meter

Een demonstratie met zo’n duizend mensen op het Museumplein in Amsterdam is zaterdagavond door de gemeente afgebroken omdat aanwezigen zich niet aan de anderhalvemeterregel hielden. Dat meldt persbureau ANP. De betoging tegen de coronamaatregelen was geïnitieerd door de actiegroep Vrouwen Voor Vrijheid. De gemeente was zondagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.

De politie zou de betogers meerdere keren hebben opgeroepen afstand tot elkaar te houden, maar hier zou onvoldoende gehoor aan zijn gegeven. Daarom zou de demonstratie grofweg een halfuur eerder zijn geëindigd, hoewel de organisatie dit volgens het persbureau tegenspreekt en stelt dat de actie tegen die tijd al was afgelopen. De ontruiming zou vervolgens rustig zijn verlopen. Het aantal betogers kwam overeen met de hoeveelheid die de organisatie voorafgaand bij de gemeente had gemeld, schrijft Het Parool.