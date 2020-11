Sinterklaas kwam aan te Zwalk, het gezin zat klaar. Lucie van Roosmalen (5) herhaalde schreeuwend de hoofdpunten van het nieuws. „De boot vaart toch.” „Iedereen krijgt snoep!” „Hij is het snelste paard ter wereld!”

Even later was de goedheiligman inderdaad al bij Paleis Soestdijk, waar twee pieten de sinterklaasvlag hesen. Dieuwertje deed vanuit de studio prettig verslag. Er werd geschakeld naar een touringcar. Burgemeester Matthijs van Zwalk was onderweg met kinderen en tekeningen.

We kregen nog meer zin.

Even later de werkelijkheid. De NTR had bijna alle burgemeesters voor hun karretje gespannen. Er was, net als vroeger, een defilé in Soestdijk. Ze liepen met de ambtskettingen om nog net niet naast hun schoenen om met plukjes kinderen uit hun gemeenten tekeningen af te geven. Sinterklaas op het bordes, precies waar Juliana en Bernard altijd stonden.

Niemand die zo mooi voorop kan lopen als burgemeester Jan van Zanen van Den Haag met z’n welwillende hoofd. Blikje Haagsche Hopjes nonchalant, maar toch prominent in de hand.

Onwillekeurige gedachte: Kan Sharon Dijksma, de kersverse burgemeester van Utrecht, dit?

Nee, natuurlijk niet.

Alleen Jan van Zanen kan dit.

In zijn burgemeestershoofd kwam veel samen, vooral veel blijheid. Hij mocht voorop, het is wat.

Hij overhandigde het blikje Haagsche Hopjes.

Grapje eroverheen, klaar.

„Maar één per dag. En dan tandenpoetsen.”

Na Van Zanen ging het meteen mis. Die van Harderwijk had de schoenen van minister Hugo de Jonge aan en had een hele viskar meegenomen. Die moest helemaal leeg. Na de laatste schaal paling kwamen ook nog wat tekeningen. Ik onthield: Harderwijk visstad.

Na Alkmaar – een ‘sinterkaas’, natuurlijk een kaas – gingen we eten. De boerenkool kon niet wachten op Sjors Fröhlich van Vijfheerenland en Anton Stapelkamp van Aalten. Waren Ahmed Marcouch van Arnhem en Judith Michel-De Jong van Wormerland daar ook? Bij het snijden van de rookworst dacht ik aan Jan van Zanen, de meest aimabele burgemeester van allemaal. Overal burgemeester geweest, Amstelveen, Utrecht en dan nu Den Haag. Was hij blij toen hij hoorde dat hij voorop mocht lopen?

Of had hij wel wat anders aan zijn hoofd?

Zeker weten van niet.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 november 2020