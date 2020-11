Bijna 1.000 arrestaties bij demonstraties tegen Loekasjenko in Wit-Rusland

Bij antiregeringsdemonstraties in Wit-Rusland zijn zondag 950 mensen opgepakt. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Viasna. In de hoofdstad Minsk en op enkele andere plekken gingen duizenden Wit-Russen de straat op om zich uit te spreken tegen president Aleksandr Loekasjenko. In Minsk heeft de oproerpolitie traangas, rubberen kogels en flitsgranaten ingezet tegen de betogers. Het is niet bekend of en hoeveel gewonden er zijn gevallen.

Veel demonstranten droegen zondag borden met de tekst „ik kom naar buiten”. Dit zijn de laatste woorden die de 31-jarige demonstrant Roman Bondarenko heeft geschreven op Telegram, vlak voordat hij woensdag de straat op ging en een dag later stierf in politiehechtenis. Volgens zijn mededemonstranten is Bondarenko in elkaar geslagen door leden van de veiligheidsdiensten; de autoriteiten stellen dat hij is omgekomen door „een handgemeen met andere burgers”.

Lees ook dit profiel: Stormram die van geen wijken wil weten

De gedenkplek die voor Bondarenko was gemaakt op een plein in Minsk is zondag verwoest. Bij een hek hadden zielsverwanten bloemen, kaarsen en andere zaken neergelegd om de omgekomen betoger te eren. Op foto’s van het lokale medium TUT.by is te zien dat deze inmiddels allemaal zijn weggehaald.

In Wit-Rusland wordt al maanden iedere zondag gedemonstreerd tegen het regime van de dictatoriale president Loekasjenko. De demonstranten verdenken hem ervan te hebben gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen van afgelopen augustus en stellen dat hij daarom niet de rechtmatige machthebber in het land is. Veel westerse landen en de Europese Unie erkennen Loekasjenko ook niet meer als president. De man die bekend is komen te staan als de laatste dictator van Europa weigert echter te vertrekken.