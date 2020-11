‘Zwarte Pieten’ duiken op bij woning rapper Akwasi

Een drietal mensen verkleed als Zwarte Piet heeft zaterdagochtend, op de dag van de landelijke Sinterklaasintocht, aangebeld bij de woning van rapper en dichter Akwasi Owusu Ansah. Op beelden die rondgaan op Twitter is een tweetal te zien dat is uitgedost in zwarte-piet-kostuums en zwart is geschminkt. Een derde aanwezige filmt de actie.

„We gaan even kijken of hij thuis is”, luidt het commentaar. Op de achtergrond is te horen hoe omstanders het drietal weg proberen te jagen. Desondanks belt één van hen aan. „Hij is er niet hè, hij doet niet open”, zegt de cameraman vervolgens. „Laat de zak van Zwarte Piet maar staan.” Vervolgens maakt het drietal rechtsomkeert. Het filmpje duurt 34 seconden.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen NRC een melding te hebben gekregen over het drietal. Daarop kwam een wijkagent ter plaatse. De politie spreekt van een „flauwe treiteractie” die ongeveer een halve minuut duurde, de drie gingen er daarna in een auto vandoor. De woordvoerder wilde niet zeggen of er aangifte is gedaan.

Eerder deed de artiest aangifte van bedreiging aan zijn adres, nadat hij zich had uitgesproken over Zwarte Piet bij een groot Black Lives Matter-protest op de Dam. Meerdere mensen deden op hun beurt weer aangifte van Akwasi’s woorden. Akwasi zelf was zaterdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.

Klaver: Pure intimidatie

Groenlinks-leider Jesse Klaver heeft zaterdagmiddag op Twitter zijn afkeur uitgesproken. Volgens hem is er sprake van „pure intimidatie” aan het adres van de artiest. „Hier wordt een grens ver overschreden, stop hiermee, dit kan echt niet.” Ook andere Twitteraars spreken hun verbolgenheid uit, met name omdat het groepje zich schuldig maakt aan black face.

Ook wordt op het socialemediaplatform de link gelegd met een eerdere actie van leden van boerenorganisatie Farmers Defence Force. Eind oktober dook een groep leden van de actiegroep op bij het huis van D66-politicus Rob Jetten. Zij boden hem een voedselpakket aan, omdat hij in quarantaine zat vanwege een coronabesmetting. Jetten zei het bezoek achteraf ongemakkelijk te hebben gevonden. PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde de actie van de boeren „intimidatie” en „volledig ongepast”.