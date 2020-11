Zeshonderd kilo coke en twee miljoen euro cash in Rotterdamse flats

De politie heeft vorige week in drie Rotterdamse appartementen honderden kilo’s cocaïne en bijna twee miljoen euro in contanten aangetroffen. De totale vondst vertegenwoordigt een waarde van zo’n twintig miljoen euro, heeft de politie zaterdag bekendgemaakt. Er zijn vier verdachten, zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden.

Aanleiding voor het onderzoek was informatie dat in een appartement aan de Strevelsweg drugs bewaard zouden worden. Tijdens een observatie, die volgens de politie „enige tijd” geduurd heeft, viel op dat er „regelmatig twee mannen met grote tassen de woning in en uit gaan”. Diezelfde mannen brachten ook met tassen een bezoek aan een pand aan de Lange Hilleweg. Bij invallen in beide woningen werd driehonderd kilo cocaïne gevonden. In een van de appartementen was een geheime ruimte gebouwd, is te zien op beelden van de politie. Daarin lag ook een pistool en munitie.

Het derde appartement kwam in beeld toen een auto werd gevolgd die met de drugshandelaren in verband werd gebracht. Aan het Kruisplein stapten twee mensen uit die vervolgens met koffers een appartement in gingen. Bij een inval in dat appartement betrapte de politie een man van 36 en een vrouw van 58 die geld zaten te tellen. Er bleek 1.927.270 euro te liggen, aldus de politie.

In een van de huizen was achter een spiegel een verborgen ruimte ingebouwd. Foto Politie Rotterdam

Uitvalsbasis

Volgens de politie worden appartementen vaker gebruikt als uitvalsbasis voor drugshandel. Criminelen zouden bij voorkeur via een „onbetrouwbare verhuurbemiddelaar” een appartement huren in een wat luxer complex waar minder sociale controle is. De eigenaar van het pand zou daar vaak geen weet van hebben. Bij deze appartementen ontvingen de eigenaren de huur in contanten. De huurcontracten bleken onvolledig en gegevens van de huurder konden de verhuurders niet overleggen.

Het komt ieder jaar wel vaker voor dat er honderden of zelfs duizenden kilo’s drugs worden gevonden, maar dat is meestal niet in een woning. Doorgaans worden grote partijen aangetroffen bij bedrijven, zoals in een loods in Vinkeveen eerder deze maand. Ook in de Rotterdamse haven worden met enige regelmaat verboden middelen aangetroffen. Die worden bijvoorbeeld verstopt tussen ladingen bananen of mango’s.