Veiligheidsdienst Armenië: coup en moordaanslag op premier verijdeld

In Armenië is een poging tot een staatsgreep door voormalige functionarissen verijdeld. Dat heeft de Armeense nationale veiligheidsdienst NSS zaterdagavond verklaard. Ook wist de dienst te voorkomen dat premier Nikol Pasjinjan zou worden gedood, meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring.

Volgens de veiligheidsdienst was een groep verdachten van plan de macht te grijpen en spraken zij in het geheim over wie Pasjinjan zou moeten vervangen. Er zijn drie arrestaties verricht in verband met de couppoging: het gaat onder meer om een oud-fractievoorzitter van een oppositiepartij.

Vredesakkoord

Sinds dinsdag wordt er in het land hevig gedemonstreerd tegen Pasjinjan. De premier is onder druk komen te staan door een overeenkomst die hij sloot met Azerbeidzjan over de enclave Nagorno-Karabach. De enclave in de Zuidelijke Kaukasus stond onder controle van Armeense separatisten, maar volgens de internationale gemeenschap maakt het gebied deel uit van Azerbeidzjan. Er wonen voornamelijk etnische Armenen.

Pasjinjan sloot eerder deze week met Azerbeidzjan een vredesovereenkomst, die inhoudt dat Armenië gebieden in Nagorno-Karabach teruggeeft aan Azerbeidzjan. Verder houdt Azerbeidzjan de controle over de gebieden die het de afgelopen weken veroverde. Tegenstanders van Pasjinjan zien dit als verraad.

Bij de gevechten om de enclave kwamen dit najaar meer dan 2.300 militairen om het leven, zo werd eerder op zaterdag bekend.