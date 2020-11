‘Sintjournaalmakers stellen de uitersten nooit tevreden’

Jeroen de Nie (27) is filmmaker en ‘scare actor’ in pretpark Walibi World. Als vrijwilliger scheef hij dit jaar voor de tiende keer Het Alphens Sinterklaasjournaal. „Het is altijd weer een leuke uitdaging om een nieuwe verhaallijn te bedenken. Ieder jaar introduceren we een nieuw karakter, zoals romantipiet, die een date moest regelen voor Sinterklaas. In januari heb ik al ideeën in mijn hoofd, later in het jaar volgen audities en in de zomer nemen we de serie op. Het coronavirus maakte de opnames dit jaar wat moeilijker. We deden alles op anderhalve meter afstand met mondkapjes en hadden minder figuranten. Daarnaast konden we de kinderen geen intocht beloven, dus noemen we het dit jaar de aankomst van de Sint.

„Ieder jaar krijgen we een volle mailbox met positieve reacties van ouders die vertellen dat hun kinderen stonden te stuiteren op de bank. Zij vinden het leuk als ze plekken in Alphen aan de Rijn herkennen en zijn helemaal door het dolle heen als ze de pieten terugzien op een lokaal evenement. Daar doen wij het als vrijwilligers allemaal voor.

„Voor ons tienjarig jubileum experimenteren we voor het eerst met grijze pieten. Dat bevalt erg goed, het ziet er wel chique uit. We hopen dat zo veel mogelijk mensen het accepteren, al denk ik dat we de uitersten op links en rechts nooit tevredenstellen. Wij bestrijken hiermee vooral het midden.

„Ik werk ook als scare actor bij Walibi. Dat is een van de mooiste dingen die ik jaarlijks doe. Het geeft een kick om bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. Een schrikreactie is het meest eerlijke moment van mensen. Ik heb een eigen bedrijf in mediaproductie, waarvoor ik commerciële bedrijfsvideo’s maak. Dat is leuk, maar toch blijft het vrijwilligerswerk het leukst. Mijn doel is altijd om mensen vrolijk te maken en om met de stichting bijzondere dingen te doen.

„We vinden het belangrijk dat we ons inzetten voor Alphenaren die het moeilijk hebben. Een paar jaar brachten Sint en de pieten snoepgoed langs de huizen. We troffen toen een gezin dat bijna niks had. In de kamer stond alleen een bank en er hing een laken voor het raam. Dat vonden we zo naar. De volgende dag kwamen we terug met twee zakken cadeautjes, zodat ze toch een leuke Sinterklaas hadden. Dat groeide uit tot het initiatief ‘Een Sint voor ieder kind’. Ook zetten we ons in voor de voedselbank en geven we aan armere gezinnen kaarten weg voor onze grote Sinterklaasshow.

„Van kinds af aan heb ik een fascinatie met fantasy. De Harry Potter-serie heb ik verslonden. Terwijl ik fantasyboeken las, dacht ik altijd: hoe zou ik dit verhaal in beeld brengen? Niet gek dus dat ik regisseur ben geworden. Het is de veelzijdigheid in fantasy die mij aanspreekt: alles kan gebeuren. In goede fantasy is over ieder detail nagedacht, zoals bij schrijver J.R.R. Tolkien in The Lord of the Rings. Dat maakt het onderscheid tussen slechte fantasy en een epische kaskraker.

„Ik heb met veel belangstelling de Amerikaanse verkiezingen gevolgd, vooral via CNN. Politiek in Nederland volg ik voornamelijk door kamerdebatten terug te kijken via internet. Lokaal nieuws lees ik eigenlijk altijd via de Alphens.nl, voor landelijk kijk ik de sites van grote kranten en het Journaal.”

Jeroen de Nie (27) Kijken: „De Lord of the Rings-trilogie heb ik wel tien keer gezien, de productievideo’s van de films nog wel vaker. Geweldig regisseur Peter Jackson aan het werk te zien.” Lezen: „De boekenserie van Game of Thrones is een van mijn favoriete fantasyseries. Ik kan niet wachten tot het nieuwe deel verschijnt. Hopelijk schrijft George R.R. Martin snel door.” Luisteren: „Classic rock: Ozzy Osbourne, AC/DC. Zolang het stevige gitaren heeft.” Liken: „Om het laatste filmnieuws bij te houden, volg ik op Facebook veel filmaccounts. Independent Films en Dutch Filmworks zijn heel handig om van de laatste filmtrends op de hoogte te blijven.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 november 2020