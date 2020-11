Partij voor de Dieren: natuur en woningbouw op boerengrond

Nederland moet het aantal jaarlijkse vliegbewegingen halveren en al in 2030 klimaatneutraal zijn – en niet pas in 2050, zoals de huidige ambitie luidt. En: de Nederlandse landbouwgrond moet op grote schaal worden omgezet naar natuurgebieden of bouwlocaties voor nieuwe woningen.

Dat bepleit de Partij voor de Dieren in het zaterdag gepubliceerde concept-verkiezingsprogramma Plan B. De partij wil daartoe het aantal dieren in de Nederlandse veehouderij dat gebruikt wordt voor fok en slacht (zo’n 640 miljoen dieren) de komende jaren met minstens 75 procent verlagen.

De PvdD wil Nederland „fundamenteel” veranderen en ziet de coronacrisis als „keerpunt” om daartoe actie te ondernemen, zo staat in het programma. Terugkeer naar het „oude abnormaal” is daarbij geen optie, schrijft de partij. Want in dat ‘abnormaal’ gaat het om „traditionele roofbouw en uitputting van de aarde”. In plaats daarvan moet Nederland zich volgens de PvdD juist richten op „een welzijnseconomie die binnen de draagkracht van de aarde blijft”.

Dat is: een economie waarbij niet landbouwexport bovenaan staat, maar waarin boeren worden geholpen om te schakelen naar regionale en duurzame productie „waarin de menselijke maat en boerenvakmanschap weer de ruimte krijgen”.

Klimaatministerie en basisinkomen

Het concept-verkiezingsprogramma is op hoofdlijnen gelijk aan het verkiezingsprogramma van 2017, en heeft ook dezelfde naam: „Plan B neemt het zekere voor het onzekere. Omdat er geen planeet B is.”

Andere opvallende punten zijn dat de Partij voor de Dieren pleit voor een ministerie van Klimaat en Biodiversiteit, vindt dat er een verbod op wegwerpplastic moet komen en zich wil inzetten voor een grote proef om het basisinkomen te testen. Zo’n basisinkomen, stelt de partij „kan onder de juiste randvoorwaarden inkomenszekerheid bieden en de positie van werknemers richting werkgevers versterken”.

De partij wil in ieder geval de machtspositie van werkgevers in de vleessector (slachthuizen) aan banden leggen, al was het maar omdat de coronacrisis daar misstanden op de werkvloer blootlegde en uitwees dat slachterijen vaak uiterst gevaarlijke besmettingshaarden bleken te zijn. Slachthuizen, zo schrijft de partij in Plan B, zijn bij uitstek een sector waar de rechten van individuele werknemers versterkt moeten worden.

Electoraal succes

In 2017 boekte de partij, toen nog onder leiding van Marianne Thieme, winst met het verkiezingsprogramma. De Partij voor de Dieren steeg bij de verkiezingen van dat jaar van twee naar vijf zetels in de Tweede Kamer en boekte daarna nog aanzienlijke electorale successen bij de daarop volgende gemeenteraads- en provinciale verkiezingen.

Vorig jaar september kondigde Thieme haar vertrek uit de Tweede Kamer aan. Ze was een van de mede-oprichters van de partij en zat sinds 2006 in de Tweede Kamer. Esther Ouwehand volgde haar op als fractievoorzitter en is sinds afgelopen juni ook beoogd lijsttrekker en politiek leider voor de aankomende verkiezingen. Het ledencongres moet die status later deze maand nog formeel bekrachtigen

Sinds de machtswisseling schommelt de partij in de peilingen stabiel tussen de vier tot vijf zetels in de Tweede Kamer. Op zondagochtend presenteert de partij ook haar kandidatenlijst voor de verkiezingen.

