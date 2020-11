‘Meer dan tweeduizend Armeense militairen gesneuveld in Nagorno-Karabach’

De strijd in Nagorno-Karabach heeft tot nu toe aan 2.317 Armeense militairen het leven gekost. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid in dat land zaterdag bekendgemaakt, meldt persbureau AFP. Om de enclave heeft het land anderhalve maand strijd geleverd met Azerbeidzjan, waarbij dat laatste land veel en belangrijk grondgebied heeft veroverd op de Armeniërs. Hoeveel Azerbeidzjanen zijn gesneuveld is niet bekend.

Het Armeense ministerie van Volksgezondheid doet medisch-forensisch onderzoek naar de lichamen van de gesneuvelden, van wie sommigen nog niet geïdentificeerd zijn. De gevechten tussen de twee landen werden eerder deze week beëindigd nadat de twee landen een akkoord hadden gesloten. Tot een volledige inventarisatie van de doden is het volgens het ministerie nog niet gekomen. Het proces van uitwisseling van de (lichamen) van slachtoffers is volgens de woordvoerster pas net begonnen.

Lees ook: Er is een akkoord, maar blijven de wapens nu zwijgen in de Kaukasus?

Hoeveel militairen zijn gesneuveld aan Azerbeidzjaanse zijde, heeft de krijgsmacht van dat land nog niet vermeld. Wel zouden zeker 93 burgers om het leven zijn gekomen. Volgens de Russische president Vladimir Poetin, die een belangrijke rol speelde in het akkoord tussen de beide landen, zijn bij de strijd zeker vierduizend doden en achtduizend gewonden gevallen. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen, zo zei de Russische leider vrijdag.

Rusland is van oudsher een bondgenoot van Armenië, maar stuurde geen militairen om tegen Azerbeidzjan te strijden. Turkije raakte betrokken als bondgenoot van Azerbeidzjan. Beide landen sturen militairen om toe te zien op het bestand dat nu van kracht is. Veel Armeniërs vinden de verliezen in Nagorno-Karabach buitengewoon pijnlijk, ook in het licht van het Turkse geweld dat begin vorige eeuw in het land aan honderdduizenden Armeniërs het leven kostte.