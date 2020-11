‘Leider Al-Qaida achter aanslagen Amerikaanse ambassades gedood in Iran’

De op een na hoogste leider van Al-Qaida is in augustus in Iran gedood door Israëlische agenten in opdracht van de Verenigde Staten. Abdullah Ahmed Abdullah wordt ervan beschuldigd een van de initiatiefnemers te zijn geweest van de aanslagen op twee Amerikaanse ambassades in Afrika in 1998. Dat meldt The New York Times op basis van bronnen bij inlichtingendiensten.

Abdullah, die ook bekend stond onder de naam Abu Muhammad al-Masri, is volgens de krant op 7 augustus in Teheran neergeschoten door twee mannen op een motorfiets. Al-Qaida heeft de dood van Abdullah, die werd beschouwd als een waarschijnlijke opvolger van de huidige leider van Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, niet bevestigd. Iran heeft de moord volgens The New York Times verborgen gehouden om te verhullen dat Abdullah in Iran verbleef. Iraanse staatsmedia berichtten dat een Libanese geschiedenisleraar vermoord was. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de berichtgeving „gefabriceerde informatie”, meldt persbureau AFP.

10 miljoen dollar

De moord zou hebben plaatsgevonden op de 22e verjaardag van de dubbele bomaanslag op de Amerikaanse ambassades in Dar es Salaam in Tanzania en Nairobi in Kenia. Bij die bijna gelijktijdige bomaanslagen kwamen meer dan 200 mensen om het leven.

Abdullah staat al jaren op de Most Wanted lijst van de FBI met een beloning van 10 miljoen dollar, 8,5 miljoen euro, voor de tip die leidt tot zijn arrestatie. Eind vorige maand meldden Afghaanse veiligheidstroepen dat zij de in Egypte geboren Abdullah gedood hadden bij een speciale operatie.

Bij de liquidatie op Abdullah, een van de grondleggers van Al-Qaida, kwam ook zijn dochter om het leven. Zij was de weduwe van Hamza bin Laden, een zoon van de voormalige leider van Al-Qaida Osama bin Laden. De oud-leider van de terreurorganisatie was het brein achter de terreuraanslagen in de Verenigde Staten van 11 september 2001. Hij is in 2011 omgebracht bij een Amerikaanse actie in Pakistan.