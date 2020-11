Lance Stroll glijdt in Istanbul naar pole position, Verstappen op plek twee

Max Verstappen heeft zaterdag net naast pole position gegrepen. De Nederlandse Red Bull-coureur reed goed, maar kon (ondanks een laatste bandenwissel) Lance Stroll net niet voorblijven. De coureur van Racing Point start voor het eerst in zijn loopbaan van de eerste plaats. Van plek drie start zijn teamgenoot Sergio Perez.

Het wegdek van het Turkse circuit bood de coureurs ook zaterdag weinig grip. Vrijdag werd in de vrije training al vastgesteld dat gladheid een groot probleem zou worden. Dat kwam vooral doordat het circuit net opnieuw was geasfalteerd en er nadien niet meer op was geracet. Daardoor lag er geen rubber op de weg, maar wel oliën uit het wegdek. Tot overmaat van ramp is het fris en goot het zaterdag van de regen, met vele glijpartijen tot gevolg.

Om de baan begaanbaar te houden werd na de vrije training op vrijdag de hele trukendoos opengetrokken. Mensen uit de buurt werden opgetrommeld om met hun auto’s rondjes te rijden over het circuit. Dat had onvoldoende effect: alsnog schoot overdag de ene na de andere F1-auto van de baan. Meerdere keren moest de kwalificatie worden stilgelegd om auto’s te bergen, of te wachten tot de regen minder werd. Een keer verscheen er zelfs een veegwagen op de baan om de plassen weg te werken. En een hond (op de straten van Istanbul op zich geen onbekend gezicht), maar dat had met het weer niets te maken.

Na een glibberige start droogde de baan gedurende de kwalificatie geleidelijk op, waarna meer coureurs binnen de lijnen wisten te blijven en snellere tijden neerzetten. Daar profiteerden niet alleen Racing Point en Verstappen van. Alfa Romeo zat voor het eerst met beide auto’s bij de beste tien. Mercedes had het juist moeilijk, en slaagde er voor het eerst dit seizoen niet in om pole position te veroveren. Lewis Hamilton start zondag van plaats zes, Valtteri Bottas van plek negen.