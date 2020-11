Georgia beslist of Biden kan regeren

Sweet Auburn in Atlanta is gewijde grond voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Midden in de historische zwarte wijk staat het Martin Luther King-centrum, met ervoor de graftombe van de dominee-activist en zijn weduwe Coretta. Iets verder staat Kings geboortehuis, evenals de Ebenezer-baptistenkerk waar hij preekte. Twee blokken de andere kant op wordt een muur opgesierd door een groot portret van John Lewis, het in juli overleden Congreslid en een ander icoon van de burgerrechtenstrijd.

En in de nasleep van de Amerikaanse verkiezingsstrijd wordt hier momenteel ook op een vervallen kruispunt tegenover een tankstation een poging gedaan geschiedenis te schrijven. In een onopvallend kantoorpand van gele bakstenen is het campagnehoofdkwartier gevestigd van reverend Raphael Warnock. De zwarte dominee is niet alleen Kings opvolger bij de Ebenezer-kerk, maar ook de hoop van Democraten en president-in-spe Joe Biden.

In de staat Georgia worden begin januari nog twee Senaatszetels vergeven in tweede rondes en Warnock is voor eentje daarvan in de race. Slepen de Democraten beide zetels binnen, dan zal de Senaat precies 50-50 gespleten zijn tussen hen en de Republikeinen. Bij stakende stemmen zou dan toekomstig vicepresident Kamala Harris de doorslag mogen geven.

De uitkomst van de dubbele race in Georgia is daarmee cruciaal voor Bidens politieke slagkracht. En zou ook ook deels Trumps aanhoudende retoriek over kiesfraude verklaren: die moet zijn achterban in Georgia mobiliseren om 5 januari op Republikeinse kandidaten te stemmen.

„Ik vond het meteen een goed idee, toen ik hoorde dat hij naar de Senaat wilde”, stelt Scott Hunt. Hij is manusje-van-alles bij Warnocks baptistenkerk. Deze ochtend bewaakt hij het parkeerplaatsje achter de oude kerk, waar mensen zich gratis op Covid-19 kunnen laten testen. „De reverend is heel intelligent, open, eerlijk. Hij is anders dan de andere politici, niet omdat hij net als ik zwart is, maar omdat hij menselijk is.”

Conservatieve staat omgeslagen

Het is een geluid dat in Sweet Auburn vaker klinkt. Ook Shyna Love, een au-pair die haar twee oppaskinderen uitlaat bij het King-centrum, hoopt dat Warnock wint. „Niet omdat ik de Democraten momenteel nou zo geweldig vind. Ze blijven een partij van grote donors. Maar omdat Georgia en Atlanta het verdienen. Dit is een soort Wakanda, weet je, het barst hier van de zwarte uitmuntendheid”, zegt de (witte) vrouw, verwijzend naar het fantasieland uit actieheldenfilm Black Panther. „Een steenrijke, witte vrouw vertegenwoordigt Atlanta niet.”

Ze doelt op Kelly Loeffler, een van de rijkste leden van de Senaat, en in januari de Republikeinse tegenstander van Warnock. Zij werd eind vorig jaar tussentijds benoemd toen de zittende senator ziek werd en moet nu haar zetel verdedigen. Voor de andere zetel gaat de strijd tussen haar zittende partijgenoot David Perdue en diens Democratische uitdager Jon Ossoff, een oud-onderzoeksjournalist.

Dat de Democraten überhaupt serieuze hoop mogen koesteren op beide zetels is verrassend. Georgia gold deze eeuw als veilig Republikeins bastion. Maar dit jaar lijkt de zuidelijke staat voor het eerst sinds 1992 naar de Democraten gegaan: er volgt nog een hertelling, maar Biden leidt met 14.000 stemmen verschil. Die winst heeft hij grotendeels te danken aan een succesvolle campagne van het Afro-Amerikaanse politieke talent Stacey Abrams om 800.000 kiezers te registreren. Een zoete wraak van de politica die in 2018 op omstreden wijze de strijd om het gouverneurschap in de staat verloor.

Het omslaan van Georgia is ook een gevolg van demografische trends. De helft van de kiezers in Georgia woont in Atlanta, een snel uitdijende multiculturele metropool. In de stad en haar voorsteden hebben de Democraten het goed gedaan door campagne te voeren op gezondheidszorg. Het witte platteland is conservatief en heeft overtuigend Trump gestemd.

Nu Georgia acht weken lang het slagveld zal zijn waarop Bidens politieke lot bepaald wordt, proberen beide partijen de Senaatsraces om te dopen tot referendum over de vraag of de volgende president effectief mag regeren. „De weg naar socialisme zal niet door Georgia leiden”, waarschuwt Loeffler. Ossoff: „We hebben een nieuwe regering nodig die het virus succesvol kan bestrijden, het economisch herstel kan bevorderen, burgerrechten kan uitbreiden.”

Deze hoge inzet trekt veel aandacht én geld van buiten de staat aan. Beide partijen bestoken hun achterbannen dezer dagen met bedelmailtjes voor nieuwe donaties. De oerconservatieve Koch-broers, deels rijk geworden in de fossiele energie, pompen miljoenen in de Republikeinse campagnekassen. Als de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat behouden, kan Biden ambitieus klimaatbeleid namelijk wel vergeten.

Hollywood-sterren voeren campagne voor de Democraten. Internetentrepeneur Andrew Yang, die in de voorverkiezingen een originele maar kansloze gooi deed naar de Democratische kandidatuur, wil verhuizen naar de staat, zodat hij kan stemmen op zijn partijgenoten.

Democratisch kandidaat Warnock voorzag eind oktober al dat de nasleep van de verkiezingen lelijk kon worden. Tijdens een campagnerally met Ossoff in Duluth, een multiculturele voorstad, voerde de dominee een parabel uit de dierenwereld op. „Ganzen vliegen in een V-formatie, omdat ze dan als collectief sneller gaan. En ze wisselen daarbij, zonder overleg, van koppositie. Zo zou het ook in de politiek moeten gaan: dat we van leider wisselen zonder dat we meteen dreigen met het op slot gooien van het landsbestuur. We moeten als Amerikanen weer meer als ganzen worden.”

