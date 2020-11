Geen echte winst, maar een pyrrusoverwinning voor Biden

Van het vrouwelijke electoraat kreeg president Donald Trump 44 procent van de stemmen, in 2016 was dat 39 procent. Acht procent van de Afro-Amerikaanse stemmers koos voor hem, vorige keer was dat zes procent. Latino/hispanic-stemmers: van 28 naar 35 procent. En het meest opmerkelijk is het aantal stemmen binnen de islamitisch-Amerikaanse gemeenschap: van 8 procent in 2016 naar 35 procent in 2020.

Hoe meer ik me in de data van Associated Press Votecast en PEW Research verdiep, hoe meer ik besef dat Trump wél heeft gewonnen. Dat zit zo: hij heeft zijn aandeel stemmen weten te vergroten onder bijna alle demografische groepen. Dat is een prestatie van formaat. Want Trump is een president die op bijna alle thema’s keihard heeft gefaald dan wel zijn electoraat in de kou heeft laten staan. Zo heeft hij met een obscene tax cut de allerrijkste Amerikanen nog rijker gemaakt, terwijl hij zijn best doet om de schamele publieke zorg van gewone Amerikanen af te pakken. Heeft hij honderdduizenden doden op zijn geweten dankzij zijn bizarre coronabeleid. En dan hebben we het nog niet eens over zijn ontmanteling van meer dan honderd belangrijke milieuregels of zijn nepotisme.

En toch kreeg hij meer dan zeventig miljoen stemmen – en, zo lijkt het, slechts vijf miljoen stemmen minder dan Biden. Ter vergelijking: Barack Obama won in 2008 van John McCain met een marge van tien miljoen stemmen. Zo bekeken is de enige eerlijke conclusie dat Trump, of beter gezegd het trumpisme, zegeviert.

Dat Trump jarenlang de xenofobe, racistische en islamofobe onderstromen in de Amerikaanse samenleving heeft opgezweept (van zijn Muslim ban en sadistische scheiding van vluchtelingenkinderen van hun ouders tot zijn demonisering van Black Lives Matter) en desondanks juist bij die bevolkingsroepen een groter aandeel stemmen heeft verworven, geeft nog meer te denken.

Wat gebeurt hier? Zo onvoorstelbaar diep is dus de betonrot van het wantrouwen jegens de mainstream politiek onder gewone Amerikanen, van alle afkomsten en religies. Niet geheel zonder reden. Waar in het rijkste land van de wereld een baan ooit een vehikel was voor sociale mobiliteit, zijn inmiddels meerdere banen niet genoeg om zonder schulden te kunnen rondkomen.

Ik erger me dan ook aan de jubelende feeststemming bij veel vrienden, kennissen en intellectuelen uit mijn progressieve bubbel. Ze zijn stekeblind voor de wereldvreemde houding van het machtige establishment in de Democratische Partij, dat nog altijd meer onder de indruk is van rijke lobbyisten dan van de benarde toestand van de eigen achterban.

Temidden van al het gejubel gaf de progressieve Alexandria Ocasio-Cortez , lid van het Huis van Afgevaardigden, een ontnuchterende inkijk in die dynamiek. „De Democratische Partij neigt ernaar om in verkiezingstijd heel erg opgewonden te raken van de grassroots. Maar vlak na de verkiezingen worden die gemeenschappen prompt in de steek gelaten”, zei ze in The New York Times.

Kortom, de winst van Biden is al geen echte winst, maar wordt ook nog eens een pyrrusoverwinning als hij er niet in slaagt een flink deel van het vertrouwen terug te winnen van gewone Amerikanen.

Zover komt het misschien niet eens. Afgelopen zomer las ik een fascinerend boek over Donald Trump, geschreven door zijn nicht Mary Trump. Zij laat de rode draad in zijn leven zien: de mogelijkheid te verliezen, heeft hij uit zijn mentale systeem verwijderd. Zelfs temidden van faillissementen en andere mislukkingen schuwde hij geen enkel middel om alsnog als ‘winnaar’ over te komen. Er zit dus een labiele psychopaat in het Witte Huis, die ook nog eens meent dat hij de meeste stemmen heeft gekregen en die niet wil vertrekken.

Deze week heeft Trump zijn militaire top gezuiverd ten faveure van loyalisten. Toegegeven, wellicht speelt mijn lockdown-neerslachtigheid parten, maar ik maak me zorgen. Heel veel zorgen.

Zihni Özdil is historicus.

Correctie (15 november 2020): In een eerdere versie stond dat Alexandria Ocasio-Cortez een senator is. Dat is onjuist, en hierboven aangepast.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 november 2020