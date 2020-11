Duizenden Trump-aanhangers komen in Washington samen

In Washington DC hebben zich zaterdag duizenden mensen verzameld om hun steun te betuigen aan president Donald Trump en om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag, meldt persbureau Reuters. Het protest begon om 12.00 uur plaatselijke tijd op een van de hoofdstraten van Washington, Pennsylvania Avenue, niet ver van het Witte Huis.

Op de demonstratie zijn verschillende groepen afgekomen, waaronder ook extreem-rechtse groeperingen, zo schrijft CNN. Anderhalf uur voor aanvang reed Trump met zijn escorte van beveiligers langs de al aanwezige supporters.

Al eerder kwamen aanhangers van de president samen tegen de verkiezingsuitslag. De pro-Trump manifestaties werden onder verschillende namen aangekondigd, waaronder March for Trump en Stop The Steal. Die laatste verwijst naar Trumps uitspraken over verkiezingsfraude. Via sociale media sprak de president eerder zijn dank uit richting zijn aanhangers, die de straat opgaan om tegen de verkiezingsuitslag van 3 november te demonstreren. Hij noemde hun aanwezigheid „hartverwarmend”.

Gisteren werd duidelijk dat zijn tegenkandidaat Joe Biden in de staat Georgia had gewonnen. Trump zelf haalde North Carolina binnen. Het ging om de laatste twee staten die nog moesten worden toegewezen. Biden komt daarmee uit op een ruime meerderheid van 306 kiesmannen. Volgens de president is er echter fraude in het spel, al is daar vooralsnog geen bewijs voor. Hij heeft tot dusver geweigerd de verkiezingsuitslag te erkennen.

Trump-aanhangers met vlaggen. Foto Julio Cortez/AP Photo

