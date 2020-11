Wij zijn rond de zeventig, gezond van lijf en leden en op zoek naar een nieuwe matras, misschien willen we wel een nieuw bed.

Er blijkt van alles te koop.

De jonge verkoper helpt een handje en hij adviseert ons de aanschaf van een speciaal dubbel hoog/laag bed „voor ouderen”.

Zijn argument: „U moet nu wel een goede keuze maken, want dit wordt uw laatste bed.”

