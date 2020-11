De alternatieve media willen heel graag meedoen – maar waarmee eigenlijk?

Sander Compagner, hoofdredacteur, smeekt er bijna om, in de jongste editie van zijn Andere Krant, gewijd aan ‘de media’. Hij wil niet bijdragen aan de „verwijdering” in de samenleving, maar „het gesprek aangaan”. In zijn gratis krant, die in NRC is belicht als een bron van Russische desinformatie en complotdenken, roept hij journalisten op om in te gaan op „de inhoud van onze krant”.

Hoe serieus is die uitnodiging voor een gesprek, en waarover?

Nieuwsgierig door de publiciteit rond de ‘alternatieve media’, heb ik zijn blad gelezen. Ik kwam van een koude kermis thuis.

Ik trof onder meer aan: een „ingekorte versie” van een eerder gepubliceerd interview met een media-kritische emeritus-hoogleraar (door Eric van de Beek), een „samenvatting” van een oud stuk over de „nepgifgasaanval” in Syrië (door Eric van de Beek), een „ingekorte en bewerkte versie” van een hoofdstuk uit een boek van Eric van de Beek (en co-auteur Tabe Bergman), een opiniestuk van de geïnterviewde emeritus-hoogleraar, een „ingekorte versie” van een eerder gepubliceerd interview met een communicatiewetenschapper (door Eric van de Beek), een „ingekorte en bewerkte versie” van nóg een hoofdstuk uit het boek van Van de Beek, een (eerder verschenen) interview met Van de Beeks co-auteur Bergman (door Eric van de Beek) en een oud interview met de Duitse journalist en media-criticus Udo Ulfkotte (door Eric van de Beek). O ja, ook een interview met de geestverwante oprichter van YouTube-kanaal Café Weltschmerz (door Eric van de Beek).

Je hoort wel eens klagen over gebrek aan diversiteit en botsende meningen in de gevestigde media – maar die ‘alternatieve’ jongens kunnen er ook wat van.

Rode draad: de gevestigde media zijn in de greep van anti-Russische propaganda en andere dubieuze agenda’s van de machthebbers. Voormalig Elsevier-journalist Van de Beek (ik heb hem wel eens gesproken op feestjes) heeft zich ontpopt tot de onvermoeibare stachanovist van deze alternatieve media.

Maar waar is de discussie?

Nu kun je hier lollig over doen – de verleiding is groot – met sympathie voor Van de Beeks driftige inzet. Maar daarvoor zijn de zaken inmiddels iets te serieus. Van de Beek publiceert ook bij het Russische staatsorgaan Sputnik, waar hij een „ongekende vrijheid” geniet, schrijft hij. Recent versloeg hij het MH17-proces voor het vorig jaar opgerichte Bonanza Media – en deze week berichtte de onderzoeksgroep Bellingcat dat Bonanza Media nauwe banden heeft met de Russische militaire inlichtingendienst, die de initiatiefnemers zou hebben begeleid en ook een stuk van Van de Beek kreeg voorgelegd. Van den Beek zegt op Twitter daar niks van te weten, wijst op banden tussen media en westerse inlichtingendiensten en ziet de onthulling als een hit piece om zijn werk verdacht te maken.

Revolutionaire tijden, of de honger daarnaar, produceren een alternatieve pers. In de jaren zestig was dat de linkse underground, nu is er het contra-narrratief van dit soort bladen. Toch wekt ook Van de Beek de indruk dat hij in gesprek wil. In het pièce de resistance van De Andere Krant, een over twee pagina’s uitgesponnen klaagzang over de „smadelijke” berichtgeving van NRC, schrijft Van de Beek dat hij van mij eerder op kritische vragen een „vriendelijke en uitgebreide brief” kreeg, maar geen antwoorden.

Het eerste klopt, het tweede is wat lastig te beoordelen want de auteur vond helaas geen ruimte om een paar zinnen te citeren uit die brief. Ik zal het zo zelf doen, om u een indruk te geven.

Jammer is ook dat Van de Beek zijn lezers niet even meldt dat hij over die „smadelijke” NRC-berichtgeving in 2018 een klacht indiende bij de Raad voor de Journalistiek, die op alle punten ongegrond werd bevonden. Zijn verzoek tot herziening werd vorig jaar door de Raad afgewezen.

Dan die correspondentie. Van de Beek wendde zich in 2018 tot mij met klachten over het onthullende NRC-stuk over een antisemitische financier die zich garant had gesteld voor De Andere Krant. Hij vroeg prompt naar de financiering van NRC en naar de Beginselen, waarin de krant zich trouw zou tonen aan de NAVO.

In mijn antwoord (1.921 woorden) verwees ik hem naar het openbare jaarverslag van NRC Media en naar de tekst van de Beginselen (1970), waarin niet staat dat de krant de NAVO steunt, maar „de grondslagen aanvaardt” van het „Atlantisch bondgenootschap”, een aanmerkelijk gereserveerder formulering. Op zijn vraag waarom alleen dat bondgenootschap wordt genoemd, verwees ik hem naar de steun die de krant uitspreekt aan de internationale rechtsorde en de mensenrechten, in de nieuwe versie van de Beginselen uit 2006 (herzien bij de lancering van nrc.next).

Ook op zijn repliek antwoordde ik (2.629 woorden), waarbij ik mijn scepsis uitte over zijn typering van de media als loopjongens van de elite. Een citaat: „Die aanklacht is tamelijk verbluffend als je bedenkt hoe diep de mainstream media volgens velen nu al jaren door de knieën gaan voor de al dan niet vermeende wensen, preoccupaties en noden van ‘het volk’ of ‘de boze burger’. [...] Natuurlijk kun je dat afdoen als repressieve tolerantie [...], maar dat verklaart niet waarom een Wilders, elitehater bij uitstek, de verzamelde media jarenlang in een ijzeren houdgreep had. [...] Een van de ingrijpendste veranderingen in de Nederlandse journalistiek van de laatste halve eeuw is nu juist de gestage vervreemding tussen massamedia en elites.”

Inhoudelijke discussie was er dus, maar je ziet er niet veel van terug in het blad dat zo graag reacties zegt te willen. Sorry, na die 4.550 woorden ben ik voorlopig wel uitgepraat met de Andere Wereld van De Andere Krant.

Reacties: ombudsman@nrc.nl

