Italië breidt ‘rode zones’ uit na nieuw dagrecord besmettingen

De Italiaanse regering heeft de regio’s Campania en Toscane vrijdag aangemerkt als ‘rode zones’ van het coronavirus, wegens snel oplopende aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames. Dat meldt AP.

Volgens de directeur van het nationale gezondheidsinstituut, Gianni Rezza, zijn de maatregelen nodig om een „zorgwekkende toename van het aantal ziekenhuisopnames” te bestrijden. Het aantal nieuwe bevestigde gevallen in Italië bereikte vrijdag een nieuw dagrecord van bijna 41.000. In het afgelopen etmaal zijn 550 mensen aan Covid-19 overleden. Het totale aantal bekende sterfgevallen in Italië sinds het begin van de pandemie bedraagt ruim 44.000. Meer dan 1,1 miljoen gevallen zijn vastgesteld.

De burgemeester van Napels, dat in het zuidelijke Campania ligt, heeft gewaarschuwd dat „het gezondheidsstelsel er onder enorme druk staat, en op het punt staat in te storten.” Ziekenhuizen in Napels kwamen deze week in het nieuws naar aanleiding van een video die viraal ging op sociale media, waarop te zien was dat een oudere man dood op de vloer lag van een toilet bij de spoedeisende hulp. Op de video, gemaakt met een smartphone, was een overvolle eerste-hulpafdeling te zien, met patiënten dicht op elkaar op stretchers en zonder medische hulp.

De rode zone geldt vanaf zondag in Campania en Toscane. De status gaat gepaard met gedeeltelijke lockdowns, waarin alleen essentiële winkels als supermarkten en apotheken open mogen blijven. Vijf andere Italiaanse regio’s zijn al uitgeroepen tot rode zones, waaronder het noordelijke Lombardije en Calabria in het zuiden.

Het zuiden van het land bleef grotendeels gespaard toen de pandemie dit voorjaar toesloeg in het noorden van Italië. Na een ontspannen zomer is het virus nu echter door het hele land verspreid. Volgens Walter Ricciardi, corona-adviseur van de Italiaanse regering, heeft het land „twee tot drie weken om te beslissen of opnieuw een nationale lockdown moet worden afgekondigd”.