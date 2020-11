Christelijke twitteraars boos op Sinterklaasjournaal om fictieve ‘Kruisigem’

Op Twitter is zaterdag ophef ontstaan over een fictieve plaatsnaam in het Sinterklaasjournaal. In het programma werd verslag gedaan van de landelijke Sinterklaasintocht. Omdat de aankomst vanwege de coronacrisis dit jaar zonder publiek moest plaatsvinden, werden meerdere fictieve plaatsen opgeworpen als aankomstlocatie. Eén van die plekken was het niet bestaande Kruisigem, in Limburg. Een ongepaste naam, vinden sommigen.

Zaterdag zond de organiserende omroep, NTR, een extra lange aflevering van het jaarlijkse Sinterklaasjournaal uitgezonden met als hoogtepunt de landelijke intocht. De omroep NTR koos voor de fictieve aankomstlocatie om te voorkomen dat er toch publiek op de intocht af zou komen. Het werd uiteindelijk de Dieuwertje Blokkade, in een niet nader genoemde plaats. Eerder werden al het niet bestaande ‘Zwalk’ en ‘Schroothoop’ als aankomstplek genoemd, evenals ‘Kruisigem’ in Limburg.

In de uitzending is te zien hoe een verslaggever verslag doet van de intocht. Hij staat voor een plaatsnaambordje met daarop ‘Kruisigem’, met op de achtergrond een houten crucifix. Dat is tegen het zere been van veel, overwegend christelijke, Twittergebruikers. Zij vinden de beeldkeuze ongepast.

Onder meer ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is kritisch. „De combinatie van een crucifix en deze plaatsnaam leek @sintjournaal een grappige. Maar voor veel mensen is die vooral heel pijnlijk.” De partijleider verwijt de organiserende omroep NTR in zijn tweet er niet voor christelijke gezinnen te zijn.

Een andere Twittergebruiker noemt de keuze voor Kruisigem in combinatie met het beeld van Jezus „veelzeggend stijlloos”. „Lekker christenen belachelijk maken hiermee”, tweet nog een kijker. Dolf te Velde, universitair hoofddocent Systematische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen, zegt het Sinterklaasjournaal hierom voortaan te boycotten.

DolfteVelde Dolf te Velde

#Wezepseweetjes Tot groot verdriet van onze kinderen boycotten wij vanaf nu het #sinterklaasjournaal . Een misplaatste grap kunnen we hebben, maar als er expliciet gespot wordt met de kruisiging van de Here Jezus, gaat dat bij ons over de grens. 13 november 2020 @ 18:58 Volgen

Tegen het Reformatorisch Dagblad zegt de omroep dat het „beslist niet” de bedoeling van het Sinterklaasjournaal is geweest om mensen te kwetsen. „Wie het programma kent, weet dat we al 20 jaar grappen maken over alles en iedereen, inclusief onszelf”, laat een woordvoerder aan de krant weten. De NTR was voor NRC zaterdag niet direct bereikbaar voor commentaar.

Het Sinterklaasjournaal heeft overigens al vaker onder een vergrootglas gelegen. Bij vorige edities speelde de vraag of de omroep zwarte pieten in beeld zou brengen, of het omstreden figuur achterwege zou laten. Dit jaar was de tweede editie van het Sinterklaasjournaal volledig zonder zwarte pieten: in de afleveringen waren alleen roetveegpieten te zien. Vorig jaar nam de NTR defintief afscheid van het figuur Zwarte Piet.