Behoedzaam dansen onder een viaduct, zonder anderhalve meter

Om half twee ’s nachts verschijnen er gps-coördinaten op een instagram-account. Tien minuten later is het bericht alweer weg. De coördinaten zijn die van een viaduct in de buurt van Ouderkerk aan de Amstel. De korte story blijkt genoeg. Drie kwartier later hebben zich zo’n vijftig jongeren verzameld onder de snelweg. Het zijn tieners en twintigers, vooral jongens in trainingspak, een enkel meisje. Ze komen met de fiets, op de scooter of met de taxi.

Iemand heeft een speaker meegenomen en een discobal. Gekleurde lichtjes glijden over de onderkant van het viaduct. Naast technomuziek is af en toe het sissende geluid van een lachgaspomp hoorbaar.

Eerder op de dag werd via het Instagramaccount de bijeenkomst nog afgeblazen, te risicovol. Eind oktober werd via hetzelfde account een technofeest georganiseerd in Hilversum dat werd opgebroken door de politie. Toen kwamen er zo’n driehonderd mensen op af. Het af- en aanrijden van taxi’s en snorders uit Amsterdam was ook voor de ordediensten niet onopgemerkt gebleven.

Overlast

Samenkomsten van meer dan twee mensen zijn buiten niet toegestaan, om de verspreiding van corona tegen te gaan. Maar elk weekend rolt de politie wel een paar van dit soort feesten op. In Amsterdam zijn delen van het Amsterdamse bos ’s nachts afgesloten, onder meer na overlast van illegale feesten. Eerder op deze vrijdagavond heeft de politie daar al een ander feest beëindigd.

De ‘organisatie’ is voorzichtig. Informatie over een aanstaand feest wordt niet zomaar vrijgegeven. Een volgverzoek op Instagram wordt niet zomaar ingewilligd, een DM (privé-bericht) die je geacht wordt op een vooraf aangegeven moment te sturen om de locatie te krijgen, wordt niet zomaar beantwoord. Vooraf wordt namelijk gescreend: ben je wel te vertrouwen, op basis van je sociale mediaprofiel? Het account heeft ruim 15.000 volgers maar volgt zelf niemand.

In de middag kondigde de organisatie aan af te zien van het feest. In de nacht volgde daarop toch een locatie.

Beeld Instagram

Rond een uur of drie roept iemand „skotoe!” en stuift de menigte uiteen. De muziek en de discolamp gaan uit. Het blijkt vals alarm. Een feestganger arriveert op de motor. „Als we samenblijven, zijn we vrij”, roept iemand. Er wordt gejuicht, de muziek gaat weer aan – maar niet op de openbare weg staan is het devies, dat valt te veel op. Het geluid van de lachgastanks zwelt weer aan. Op een enkeling na draagt niemand een mondkapje. Van anderhalve meter afstand houden is ook geen sprake – men komt om te dansen.

Wie bij de organisatie hoort, is niet duidelijk. Al lopen sommige van de jongeren spiedend rond over het terrein, zichtbaar op hun hoede. Het grootste deel van de jongeren is vooral blij weer te kunnen dansen. „Ik weet ook niet wat we hier doen, maar het is wel chill”, vertelt een meisje van een jaar of 18. Om de hoek, waar een groepje zich heeft verzameld bij een graafmachine, knipt een bouwlamp aan omdat er beweging is. Mensen schrikken, maar ook dit keer was het niet de politie. Rond half vijf in de ochtend rijdt de politie wèl langs de locatie, na een melding. Maar dan is het er al leeg.

