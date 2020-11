Zwarte gaten

De wedstrijd ADO - Ajax in de Vrouwen Eredivisie stond vrijdagavond op dezelfde tijd gepland als mijn zus haar verjaardag, dat zou zo’n online bijeenkomst worden met familieleden die vanuit drie verschillende landen inloggen. Tegelijk waren in de Vrouwen Eredivisie nog twee wedstrijden, maar als actief lid van de appgroep Haagsûh neusûh boeide ADO - Ajax me het meest.

De ADO-mannen doen het erbarmelijk slecht: op het veld staan ze zestiende en in het verlengde daarvan knokken ze elkaar op bestuursniveau de tent uit. Een levenslange supporter zei laatst met gebogen hoofd: „Ik denk dat ik met ADO ga stoppen.” Het vrouwenelftal is zijn laatste strohalm.

Over de dubbelprogrammering verjaardag-voetbal maakte ik me geen zorgen want er valt uitstekend voetbal te kijken tijdens het nieuwe online ‘aanwezig’ zijn. Als je je bij teleurstellingen of hoogtepunten inhoudt, merkt niemand dat jij voetbal aan het kijken bent.

Ik zag ernaar uit mijn familie dit kunstje te flikken toen bleek dat ADO - Ajax op geen zender werd uitgezonden van het pakket dat ik onlangs nog met kanalen tot aan de horizon heb uitgebreid. Nu moest ik met volle aandacht de wanen van mijn geschifte familie volgen. Bedankt Fox, bedankt Ziggo, bedankt NPO.

Onttrokken aan het zicht van de wereld zou Lize Kop haar doel verdedigen tegen aanvalsters als Jaimy Ravensberger, die volgens trainer Sjaak Polak enorme longen heeft en gevaarlijk is in de zestien. Daar kan ze chaos creëren, zegt hij. Chaos die ik moest missen, tenzij ADO een livestream op de website optuigde, maar daarover had ik bij het inleveren van dit cursief nog geen zekerheid. En dat terwijl de Mexicaanse schrijver Juan Villoro ooit zei: „Voetbal is het berekenbare deel van ons leven. We weten niet of we tijd zullen vinden om naar de tandarts te gaan of naar de supermarkt, maar we weten met strategische precisie waar we de finale van de Champions League gaan kijken.”

Dat gaat mooi niet op voor vrouwenvoetbal. Daar is het qua programmering onzekerheid troef en is live beeld vinden een sport op zich. Voor kerauna (Haagse spelling) kon je nog wel eens naar een veld afreizen om te kijken wat geen zender toonde, maar nu afreizen niet mag, is het of de vrouwen in een parallel universum voetballen. Ooit zullen natuurkundigen in zwarte gaten afdalen en als de beelden worden getoond van wat ze daar aantroffen zullen we zien: de Vrouwen Eredivisie.

In Twente hebben ze geluk. Als de vrouwen thuis spelen, zendt Twente TV de wedstrijden uit. Zo niet het zooitje in het zenderdoolhof dat ik nu heb. Dat biedt rond het spitsuur van onze Eredivisie zaken als de samenvatting Hongarije - IJsland, hoogtepunten van de ATP-finale 2019 en de Koreaanse honkbalcompetitie.

Zondag speelt FC Twente tegen PSV. Die wedstrijd wordt wel uitgezonden. Sari van Veenendaal, beste keepster van de wereld, staat dan in het goal bij de Eindhovenaren. Wat ik aan die wedstrijd heb als ik ADO - Ajax niet kan zien, weet ik niet. Maar ik ga wel kijken, want zondagmiddag Skype ik met mijn vader, wat meestal neerkomt op ruim 90 minuten over de wereldpolitiek wauwelen.

Carolina Trujillo is schrijfster.