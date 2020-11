Zoekactie naar 11 bijzondere verdwenen schilderijen

Elektronicafabrikant Samsung vestigt met een online expositie op zijn site de aandacht op elf verdwenen meesterwerken, waaronder drie schilderijen van Vincent van Gogh.

De expositie is gemaakt in samenwerking met Noah Charney, de auteur van een boek over kunstvervalsing en de oprichter van The Association for Research into Crimes Against Art (ARCA). De fabrikant gebruikt de expositie als marketinginstrument bij de introductie van een nieuw type HD-televisies met QLED-scherm. Daarnaast, staat op de site, hoopt Samsung met de hernieuwde aandacht voor de verdwenen kunstwerken een bijdrage te leveren aan een mogelijke terugkeer.

Naast twee schilderijen van Claude Monet, waaronder één die gestolen werd uit de Rotterdamse Kunsthal in oktober 2012, en doeken van Willem Blake, David Teniers de Jongere en Jacob Jordaens staan op de site drie werken van Vincent van Gogh. De expositie opent met het schilderij van de pastorie in Nuenen dat in maart 2020 uit het Singer Museum in Laren werd gestolen.

De twee andere Van Goghs: een zelfportret dat waarschijnlijk in de Tweede Wereldoorlog bij een bombardement op Maagdenburg verloren is gegaan. En zijn portret van Dr. Gachet, in 1990 gekocht door de Japanse zakenman Ryoei Saito.

Saito, die in 1996 overleed, had te kennen gegeven dat hij met zijn Van Gogh gecremeerd wilde worden. Vermoed wordt dat het schilderij nu deel uitmaakt van een Zwitserse privé-verzameling. Sinds de veiling in 1990 is het niet meer in het openbaar te zien geweest.

In de reeks Missing Masterpieces ook Paul Cézannes Gezicht op Auvers-sur-Oise (1879-1880). Het schilderij van de Fransman werd op oudejaarsavond 1999, uren voor de millenniumwisseling, gestolen uit het Ashmolean Museum in Oxford. Inbrekers maakten gebruik van de oudejaarsfestiviteiten om de steiger van een aangrenzend gebouw te beklimmen. Via een kapotgeslagen dakraam betraden ze het museum en met een rookbom voorkwamen ze dat de bewegingssensoren de inbraak zouden melden.