Ziek worden in het buitenland is nu echt een probleem

Dinsdag bereikte de wereld een nieuw dieptepunt. Althans, als je afgaat op de reisadviezen van Buitenlandse Zaken. Ook reizen naar Zweden, het allerlaatste land waarvoor géén negatief reisadvies gold, raadt het ministerie nu af. De wereldkaart van het departement kleurt nu volledig rood (reis niet) en oranje (alleen noodzakelijke reizen).

Wie zich toch over de landsgrenzen begeeft, heeft een probleem. Standaard reisverzekeringen bieden namelijk geen dekking bij negatieve reisadviezen van de overheid: of de reis nu voor werk is, voor familiebezoek of voor een vakantie – door het kabinet streng afgeraden. En dat probleem wordt maar deels ondervangen door de Nederlandse zorgverzekering die op papier een werelddekking biedt.

Ruim drie van de acht miljoen Nederlandse huishoudens heeft een doorlopende reisverzekering, zo blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars. Een reisverzekering vergoedt doorgaans schade door diefstal, bepaalde medische kosten en keert een bedrag uit bij overlijden en invaliditeit.

Door de coronacrisis en de negatieve reisadviezen is die verzekering nu weinig meer waard. „Je bent doorgaans niet verzekerd via je reisverzekering als je naar een land gaat met een oranje of rode kleurcode”, benadrukt een woordvoerder van het Verbond. „Nu op vakantie gaan, is een groot risico. Wij raden het af.”

Hoe reisverzekeraars met de coronapandemie omspringen, is weinig uniform. Wie op vakantie gaat en corona oploopt, hoeft bij geen van de grote reisverzekeraars aan te kloppen. Maar uit de polisvoorwaarden en websites van verzekeraars blijkt dat er wel grote verschillen zijn in de dekking van niet-medische schade, zoals bagagediefstal. De reisverzekeringen van ANWB en ING vergoeden dergelijke niet-corona gerelateerde schade wél. Die van ABN Amro en Achmea-onderdelen FBTO en Interpolis doen dat niet.

FBTO zegt het overheidsbeleid consistent te volgen. „De overheid raadt alle niet-noodzakelijke reizen naar een ‘oranje’ risicogebied af. Wij sluiten ons hierbij aan door schade van klanten die zo’n reis toch maken niet te vergoeden.” Wel vergoeden FBTO en ook Interpolis naar eigen zeggen schade tijdens noodzakelijke reizen, bijvoorbeeld vanwege een uitvaart.

Lees ook: De streep door alle vakanties, ski en zon, is een nieuwe klap voor de reisbranche

Werelddekking

Toch kunnen buitenlandse zorgkosten wel vergoed worden: op grond van de Zorgverzekeringswet hebben inwoners van Nederland met een zorgverzekering namelijk recht op wereldwijde zorg. „Het basispakket is wereldwijd geldig”, zegt een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland. „En in het basispakket zit een groot deel van de spoedeisende hulp, zoals ziekenhuis en huisarts.” Voor 33 Europese landen en Australië kun je als verzekerde zelfs een speciale pas aanvragen, de EHIC-kaart, die recht biedt op dezelfde publieke zorg als waar de inwoners van dat land voor verzekerd zijn – meestal zonder dat je de kosten hoeft voor te schieten.

Het reisadvies van de Nederlandse overheid beïnvloedt het recht op deze zorg dus niet, volgens Zorgverzekeraars Nederland. „Maar dat is uiteraard geen uitnodiging om naar het buitenland te gaan.” Wel zitten er haken en ogen aan de wereldwijde dekking. Zo is die beperkt tot het tarief dat in Nederland voor een behandeling gebruikelijk is. Wie in het ziekenhuis belandt in een land met fors hogere zorgtarieven, zoals de Verenigde Staten, moet dus flink bijbetalen.

Daarnaast worden aan zorg gerelateerde uitgaven, zoals voor repatriëring en evacuatie niet vergoed. Zulke kosten vergoedt de reisverzekering juist vaak – negatieve reisadviezen daargelaten.

Specialistische verzekeraar

Het komt er dus grofweg op neer dat wie nu in Europa in het ziekenhuis belandt, gedekt is via zijn zorgverzekering. Buiten Europa is dat onzekerder. Hoewel de grote reisverzekeraars geen dekking bieden, is verzekeren wel mogelijk: via kleine, specialistische verzekeraars. Dat lijken reizigers ook te hebben ontdekt.

„Wij merken dat een heel nieuwe doelgroep zich ineens bij ons meldt”, vertelt Chantal Deen van OOM-verzekeringen. De Onderlinge Oorlogsschadeverzekering Maatschappij (OOM) werd in 1940 opgericht om schade aan opstal en inboedel door bijvoorbeeld bombardementen en beschietingen te verzekeren. Sindsdien legt het bedrijf zich toe op het verzekeren van risico’s die „afwijken van de norm” en die grotere verzekeraars weigeren, zoals brandverzekeringen voor oliebollenkramen en coffeeshops.

Ook biedt OOM ziektekostenpolissen aan voor Nederlanders die lange tijd naar het buitenland gaan of buitenlanders die naar Nederland komen. Het zijn meestal geen doorsneereizigers die zo’n polis afsluiten. Fotografen die naar een oorlogsgebied vertrekken, bijvoorbeeld, backpackers die een lange, avontuurlijke reis maken en expats.

De laatste tijd merkt Deen echter dat ook ‘reguliere’ vakantiegangers zich melden. Die sluiten voor een korte periode een verzekering af omdat ze naar een oranje of rood gebied gaan.

Zij zijn bij OOM gedekt, ook als ze corona oplopen. Anders dan een reguliere reisverzekering, die vaak maar enkele euro’s per maand kost, betaal je daar wel flink voor.

OOM berekent de premie op basis van leeftijd. Iemand van tussen de 30 en 49 jaar is voor de reguliere ziektekostenpolis zonder eigen risico 96 euro per maand kwijt, bij een 65-jarige loopt dat op naar 336 euro. Ook kunnen reizigers op grond van hun medische geschiedenis geweigerd worden.

Deen zegt zich wat ongemakkelijk te voelen doordat nu ook mensen bij OOM aankloppen die tegen het reisadvies in naar het buitenland gaan. Maar ze vindt het ongepast om potentiële verzekerden daarover door te zagen. „Wij moedigen op vakantie gaan niet aan. Maar als mensen wel naar het buitenland gaan, vinden wij het belangrijk dat ze dat wel goed verzekerd kunnen doen.”

Lees ook: Waarom wel vliegen maar niet uit eten? Negen vragen over corona-maatregelen

NRC Lunchkoers De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven