Warm hoofd met korte broek

Net nu de winterkortebroeker zijn lange broek heeft uitgetrokken, verwisselt de wielrenner zijn korte koersbroek voor een lange panty of maillot of hoe dat heet. Yoga-legging? Lekker strak en met bijpassende sokjes, schoentjes en zonnebril. En een speciale trui, een gaatjeshelm en een stel handschoenen. Een compleet wielrensetje.

En een heel doordacht setje. De handschoenen missen vingers om een goede greep op de remhendels te garanderen. Ook wordt zo overtallige warmte afgevoerd, daarvoor zijn de handschoen bovendien aan de bovenzijde opengewerkt. De helmgaten hebben een zelfde functie. Het lycra van de koersbroek, dat de vroegere alpacawol vervangt, voorkomt schaafplekjes aan de dijen, houdt het perineum fris en heeft prettige aerodynamische eigenschappen. Veel coronarijders gaan er bovendien van uit dat ze ook hun omgeving een plezier doen met hun lycrabroek, bedenk dat het dragen van onderbroeken en dergelijke wordt ontmoedigd. Er is zelfs beweerd dat mannen zijn gaan wielrennen omdat ze er zo’n Speedo-broek bij aan kunnen.

Maar de winterkortebroeker? Denkt die ook dat hij sexy voor de dag komt?

Een dom misverstand

De winterkortebroeker kwam hier al eerder, op 28 februari, ter sprake, eigenlijk net toen zijn vertoning ten einde begon te lopen. Er werd nagedacht over de vraag waarom hij deed wat hij doet, of hij zich wil harden tegen de kou of hoopt op zwaarder behaarde benen. Zit de wrijving tussen knie en vochtig katoen hem dwars? Of rekent hij op bewondering voor de onverschilligheid waarmee hij de winterkou aan zijn benen verdraagt? Dan kan-ie lang wachten. Er is al lang geleden vastgesteld dat de menselijke benen heel weinig gevoelig zijn voor kou. Per vierkante centimeter huidoppervlak zitten daar veel minder koudereceptoren dan verderop in het lichaam, met het absolute minimum in de voetzool. Beenkou wordt nauwelijks waargenomen. Bij uitstek koudegevoelig zijn de lippen, de neus en het voorhoofd.

Adolf Hitler liet zich graag fotograferen in een traditionele korte broek. De benen zijn weinig gevoelig voor kou.

Het waren mijmeringen van deze soort die weer eens de vraag terug brachten of het waar is dat de ongeklede mens 50 procent van de zelf geproduceerde warmte via zijn hoofd verliest. De stelling keert met grote regelmaat terug maar is alweer een tijdje geleden een mythe genoemd. Ze zou op een dom misverstand berusten: legeronderzoekers hadden warm ingepakte soldaten blootshoofds in de snerpende kou gezet en waren toen op het hoge percentage uitgekomen.

Maar ook dit is een abuis. Bron van de verwarring blijkt het artikel ‘Heat Losses From the Human Head’ dat in 1956 in de Journal of Applied Physiology verscheen.

Het stuk beschrijft Canadees civiel onderzoek aan het hoofdwarmteverlies van drie ‘healthy subjects’ onder uiteenlopende omstandigheden. Daarbij moesten de proefpersonen, die overigens adequaat gekleed waren, hun hoofd in een home-made calorimeterkastje steken en liet men de omgevingstemperatuur variëren van min 21 tot plus 29 graden Celsius. (In het kastje was het dan een paar graden warmer. De staat van het hoofdhaar en de kleding wordt niet beschreven.) De warmteafgifte van het hoofd bleek recht evenredig met de omgevingstemperatuur, en wel zó dat bij min 4 graden de helft van de warmteproductie door het hoofd werd afgevoerd. Let wel: bij aanwezigheid van kleding en een windsnelheid van ongeveer 2,3 m/s.

Dat is lang geen snerpende kou en het warmteverlies kan dus bij stevige vorst en harde wind wel degelijk aanzienlijk worden. Anders dan de vingers, die de bloedtoevoer afsluiten als ze koud worden, reageert het hoofd niet of nauwelijks met vaatvernauwing op warmteverlies. Ongelukkig genoeg heeft de hoofdhuid maar weinig koudereceptoren, schreven de Canadese onderzoekers, daardoor blijft gevaarlijk warmteverlies onopgemerkt. (Onderscheid tussen aangezicht en schedel was hier op zijn plaats geweest.) Ze raadden aan het hoofd altijd op tijd goed in te pakken.

Het blote hoofd onder water

Tot een soortgelijk advies komt een wonderlijk artikel dat in 2008 in Aviation, Space, and Environmental Medicine verscheen. Het is weer Canadees civiel onderzoek aan hoofdwarmteverlies, nu aan dat van drie proefpersonen die ongekleed in water van 17 graden liggen. Het blijkt dat de kerntemperatuur onevenredig veel sneller daalt als daarbij ook het blote hoofd steeds onder water wordt gehouden. Dat leidt bij het verdrinken in koud water tot onnodige afkoeling, noteren de Canadezen. Houd het hoofd altijd boven water, dan blijf je warm.

We maken van de gelegenheid gebruik om te wijzen op intrigerend onderzoek van de TU Eindhoven aan het thermisch comfort van kantoorpersoneel. De universiteit zoekt naar mogelijkheden om het energieverbruik van kantoren te verlagen en heeft bedacht dat individuele klimaatregeling hierin een rol kan spelen. Tot dusver wordt de kantoortemperatuur meestal centraal volgens een soort grootste gemene deler geregeld. Maar de individuele eisen lopen zeer uiteen en het zou dus aardig zijn om de kantoormensen als een soort sensoren in het regelsysteem op te nemen. In Eindhoven is vastgesteld dat de temperatuur van de vingers een goede maat is voor hun comfort. Als een man of vrouw te koude vingers krijgt moet er lokaal bijverwarmd worden. De ontdekking is dat er eigenlijk niet méér verwarmd hoeft te worden dan alleen die vingers. Met warme handen doorsta je een veel lagere omgevingstemperatuur. Zie Wim Zeiler et al. in Energy Procedia, 2015.