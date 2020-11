Voor horecaman Patrick van Aller is het raam nu het belangrijkst: z’n venster naar de klanten

‘Ik moet even op het raam letten.” Patrick van Aller (38) beent weg en schuift het raam aan de voorkant van het Haagse café-restaurant Van Kinsbergen nog wat verder open. „Hoppakee, veel gezelliger.” Achter hem staan frisdrank, wijn en speciaalbieren. Onder een glazen stolp ligt nog één muffin.

Met zijn handen op tafel leunt Van Aller naar voren, in de richting van het raam. Wat willen de dames drinken?

De twee vrouwen overleggen even. De één wil een cappuccino. Of zal ze een dubbele meenemen? Van Aller mengt zich erin: „Hoe meer koffie hoe beter.”

Het wordt een dubbele.

Nog een bestelling. „Eén warme chocolademelk, en verkopen jullie ook bier?”

Ja natuurlijk, zegt Van Aller, maar weet hij wel dat ze ook gloeikriek hebben? Een soort glühwein, maar dan van kriekbier. „Dat is veel lekkerder.”

Even later komt hij van achter aanlopen met twee drankjes in de hand. „Zo, een warme choco en de gloeikriek. Zes euro, a.u.b. We verkopen het ook op fles, dus als het nou lekker is. kun je die ook een keer meenemen.”

Tweede lockdown

Restaurants en cafés zitten alweer een maand in een tweede lockdown. Het coronavirus dient zich in golven aan, en de horecasector deint als een klein bootje mee.

Eerst kwam de wekenlange sluiting van half maart. Aangekondigd op een zondagmiddag, van start om 18.00 uur diezelfde dag. Op 1 juni mocht de boel weer open, maar met maximaal dertig gasten binnen en buiten, verplichte reserveringen, en personeel moest informeren naar eventuele kuchjes of snotneuzen. In de zomer – de besmettingen waren flink gedaald – werd het losser. Op terrassen was iedereen weer welkom, binnen tot honderd man, mits de anderhalve meter gehandhaafd werd.

Maar met de tweede golf kwamen weer steeds meer beperkingen. 10 augustus: gasten registreren voor bron- en contactonderzoek. 29 september: terug naar maximaal dertig man, om 22.00 uur sluiten. 14 oktober: alle horeca dicht.

Hoe hou je dat als ondernemer vol?

Bij Van Kinsbergen, aan het Haagse Prins Hendrikplein, lijkt de sfeer allesbehalve terneergeslagen. De kerstversiering hangt en de koks maken grappen terwijl ze daghappen bereiden. Van Aller lijkt overal tegelijk te zijn. Hij bezorgt bitterballen bij een nabijgelegen kantoor. Hij spoort zijn personeel aan als het hem niet snel genoeg gaat: „Hé jongens, kan er iemand even wat gaan doen? De telefoon gaat.” Hij neemt vervolgens zelf de telefoon op. En dan kruipt hij weer achter dat raam, waar blijkt dat aan hem een marktkoopman verloren is gegaan.

Het raam, zegt hij, is nu het allerbelangrijkste, Het is het venster naar de klanten. Van Aller maakt er een grapje, een babbeltje en probeert ze en passant de blauw-witte Van Kinsbergensjaal te verkopen, voor het goede doel. Hij draagt hem zelf ook.

En hij vraagt of ze niet een daghap nodig hebben. „Hete bliksem, kip kerrie, lasagne. Heb je al gekookt? Nee toch?”

Daarbij geeft dat raam hem misschien ook nog nét dat gevoel waar alle horeca-ondernemers van houden: iets van reuring, een paar tevreden klanten. Aan het plein, recht voor hem, zitten plukjes mensen in de herfstzon met een koffietje in een kartonnen beker, een broodje, een bakje bitterballen.

Pas twee jaar open

Maar toch, zegt Van Aller, hij kan nog zoveel verkopen, drankjes, eten of spullen uit de kerstcadeauwinkel die hij net heeft opgezet, het verbleekt bij wat hij normaal omzet – al wil hij precieze cijfers niet geven. „Als ik maar gewoon dertig man kon draaien. In het weekend zit ik misschien wel drie keer vol. Dat is altijd beter dan alles wat ik uit het raam verkoop.”

De zaak – een oud bankgebouw met een grote bar, leestafel en een minibrouwerij – is relatief kort open, sinds twee jaar. Het is hip, maar niet zo hip dat je er je oma niet mee naartoe zou nemen. Je zou het een modern grand café kunnen noemen, al gebruikt Van Aller nog liever de term ‘gastropub’, naar Brits voorbeeld. Het eten is „meer dan prima”, zegt hij, maar het draait vooral om de gezelligheid. „Waar ik mijn geld aan verdien, is continu vol zitten en ervaren personeel dat brengt wat er beloofd is. Ik ben eigenlijk een Transavia-vlucht, weet je wel. Mensen erin, mensen eruit. De hele dag door.”

Maar die massa, op een prima zomer na, is er nu niet. Na de eerste lockdown zakte zijn buffer tot onder het niveau van de opening. Nu holt-ie alweer achteruit.

Ondertussen hebben hij en zijn twee compagnons, onder wie zijn vrouw, nog een hele lading leningen uitstaan. Bij de oude eigenaar, de bank en een paar van zijn leveranciers.

Hij heeft een hele lading leningen uitstaan, onder meer bij de bank

En dan zijn er ook nog de uitgestelde belastingen, die natuurlijk wel een keer betaald moeten worden. Het is niet voor niets dat brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland beginnende ondernemers noemt als zeer kwetsbare groep in deze coronacrisis, vanwege lage buffers en grote investeringen.

Dinerbon inwisselen

Wat niet meehelpt: de tweede lockdown is de eerste niet, merkt Van Aller. Nadat alle horeca op 15 maart dicht moest, nam hij in een opwelling een filmpje op voor vrienden en familie, op advies van zijn vrouw zette hij het op Instagram. „Hé allemaal, ik weet niet of ik de enige horeca-eigenaar ben in jullie vriendengroep, maar wat een partij klote is dit.” Om alle rekeningen te kunnen betalen, vraagt hij of mensen een dinerbon willen bestellen, die ze later kunnen inruilen.

Terwijl Van Aller met zijn vrouw een fles wijn opentrok om van de dag te bekomen, vlogen zonder dat hij het doorhad de bonnen de deur uit. Genoeg om leveranciers te kunnen aflossen. Maar, en daar heb je het verschil met de eerste lockdown, laatst had hij een man aan de deur met een net gekochte cadeaukaart. „Die wilde hem nú inwisselen. Ja, dan denk ik: dan heb je het niet goed begrepen.” Die bon is voor nu hard nodig als cashflow en pas straks „een leuke avond”.

Ook bij bedrijven bespeurt hij minder meelevendheid. Eerst gaf Rabobank nog uitstel van hypotheekaflossing en haalde Heineken tegen betaling een voorraad en geopende fusten terug. Dat gebeurt nu niet meer, zegt hij. De kleine korting die hij van zijn verhuurder kreeg, moet hij vooralsnog voor 31 december terugbetalen.

Bij zakelijke relaties en klanten bespeurt hij deze tweede keer minder begrip

Allemaal redenen om te hopen dat er snel een vaccin komt. Maar het gekke is, zegt hij, soms maakt hij zich juist zorgen over de tijd ná corona. „Dat de wonden die je hebt opgelopen dan pas echt zichtbaar worden. Ik vind gewoon dat ons veel afgenomen is – mijn gezin, mijn ouders ook, mijn broertje.”

Robin en Brigitte van Aller hebben samen met Patricks broer Michel een hotel. „Het best bezochte hotel van Scheveningen, leeg!” Hij kan het moeilijk verdragen. „Dat hebben mijn vader en ik gemeen. We houden niet van lege zalen.”

Unheimisch

En inderdaad, een kilometer of vier verderop is het stil in het Boulevard Hotel in Scheveningen. „Ik vind het unheimisch”, zegt Patricks vader Robin van Aller. „Ik ben gewend om tussen de mensen door te lopen.”

Zoiets heeft Van Aller nog nooit gezien, en hij draait toch al ruim veertig jaar mee. Op z’n 21ste kocht hij een hotel tegenover station Den Haag Hollands Spoor. Acht kamers. Holland Spoor wás toen nog wat, daar kwamen de internationale treinen aan. Toch begrepen zijn ouders, ambtenaar en onderwijzeres, eerst maar weinig van zijn keuze.

Boven dat hotel groeiden Patrick en zijn broertje op. „Als ze ’s ochtends naar school gingen, moesten ze eerst alle gasten gedag zeggen.” In de jaren negentig vertrokken ze naar Scheveningen, nadat de gemeente het hotel bij Hollands Spoor onteigende om ruimte te maken voor nieuwbouw.

Elke ochtend begint Van Aller met een kopje koffie in de serre van het Boulevard Hotel. De aanbouw is veel minder mooi dan het statige pand uit 1903, maar het is wat waard om zo op het strand van Scheveningen uit te kijken. Precies op deze plek, zegt hij, lag Mesdag in een duinpan om zijn Panorama te schilderen.

De gasten zitten hier ook het liefst, zegt hij. Al staan er op dit moment veel minder tafels dan normaal, vanwege die anderhalve meter. Bovendien is het nu vaak helemaal leeg. Vrijdag zijn maar twee van de dertig kamers bezet, waar hij in normale tijden zowat elk weekend vol zit.

Om heel eerlijk te zijn, zegt Robin van Aller nu, had hij liever niet gehad dat zijn zoons de horeca in zouden gaan. Het is toch een onzeker bestaan, waar je keihard voor moet werken.

Maar ze deden het toch. Patrick werkte jarenlang in cafés, clubs en restaurants voor hij twee jaar terug Van Kinsbergen begon. Zijn jongste zoon Michel gaat het hotel in Scheveningen overnemen. Ondanks de coronacrisis denkt hij dat dat wel goed komt, al is Patrick somberder.

Zelf teert Robin van Aller dit jaar in op zijn buffers. Die heeft hij in de loop van de jaren kunnen opbouwen, ondanks miljoenenuitgaven om het toen vervallen hotel op te knappen. „Maar dat is dus ook mijn pensioen, hè. Ik ben 67.” In het beste geval draait hij quitte. Dat klinkt misschien niet rampzalig, maar dan heeft hij wel een jaar voor niets gewerkt. Stel dat maar eens voor aan iemand in loondienst.

Meer zorgen maakt hij zich om Patrick. Omdat die zijn zaak nog maar zo kort heeft. En Patrick zelf doet dat ook, zegt hij, ook al zie je dat niet als hij aan het werk is. Zo gaat dat. „De horeca is toch een soort... ja, toneelstuk wil ik niet zeggen, maar mensen zitten toch niet op mijn verhalen te wachten? Die komen voor een leuk weekendje.”

Met een kerstmuts op

Wie Patrick van Aller bezig ziet, zou bijna kunnen denken dat hij de coronacrisis vooral met plezier te lijf gaat. Maar het is ook de adrenaline, hij kán nu gewoon niet stilzitten. Zoals hij het zelf verwoordt: hij heeft zijn oudste dochter een tuin beloofd.

Dus blijft hij maar bezig. Met sjaals, mokken, paasontbijtjes, koningsdagfrieten, bierpakketten, daghappen en beef wellingtons voor de chiquere trek. Deze vrijdag plakt hij stickers op tasjes met kleurplaten, voor kinderen die normaal met hun ouders komen knutselen.

En toen de horeca weer open mocht, leende Van Aller glazen kasjes waar mensen veilig en droog in konden dineren. Die doen nu, met lichtjes en kerstballen, dienst als de kerstcadeauwinkel.

Daar neemt hij dan een vrolijk filmpje over op. „Dan sta ik daar met een kerstmuts op en twee handen sneeuw. En dan denk ik: ja, dit is best leuk, maar had ik niet beter gewoon een baan kunnen hebben?”

Er komt snel een besluit over mogelijke heropening van cafés en restaurants in december, zei premier Rutte deze week. Maar onder welke voorwaarden? „Op dit moment is er één knop: open, dicht, of dertig gasten”, zegt Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland. De branche-organisatie maakte samen met VNO-NCW en MKB-Nederland een plan dat variabelen tussen zaken, zoals grootte en ventilatie, meeneemt. Tot oktober stopten horeca-ondernemers volgens KHN gezamenlijk 4 à 5 miljard euro eigen geld in hun bedrijf om te blijven draaien. Daar komt volgens KHN nu nog 2 miljard bij tijdens deze nieuwe lockdown, zegt Willemsen. In het tweede kwartaal daalde de omzet van cafés en restaurant (samen 24.000 zaken) met ruim 60 procent, volgens het CBS. Nieuwere cijfers zijn er nog niet.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 november 2020