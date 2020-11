VN: conflict Tigray dreigt uit de hand te lopen

Het conflict in de regio Tigray in Ethiopië dreigt uit de hand te lopen, mogelijks zelfs met oorlogsmisdaden tot gevolg. Dat zei de commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties Michelle Bachelet vrijdag. De situatie kan volgens haar leiden „tot veel slachtoffers en vernietiging, evenals massale vluchtelingenstromingen binnen en buiten Ethiopië”.

Amnesty International meldde dat er maandagnacht tientallen tot honderden arbeiders met messen en machetes vermoord zijn. Als dat bevestigd wordt, zou dat volgens Bachelet neerkomen op oorlogsmisdaden en moet er verantwoording worden afgelegd. Amnesty kon niet vaststellen wie achter de moorden zat, maar citeerde wel lokale bronnen die stellen dat het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) een dorp uitmoordde toen het overheidsleger het dorp naderde.

Het aantal vluchtelingen dat veiligheid zoekt in buurland Soedan neemt snel toe volgens de VN, zo’n 14.500 zouden de grens zijn overgestoken. Hulporganisaties in de regio kunnen de toestroom van vluchtelingen niet aan. Ook uitte de VN zorgen over Eritreeërs in vluchtelingekampen in Ethiopië, die ontheemd kunnen raken door gevechten.

Lees ook: Ethiopië stevent af op een burgeroorlog

Vorige week begon de regering van de Ethiopische premier Abiy Ahmed met militaire acties tegen rebellen in Tigray, omdat het TPLF militaire doelen zou hebben aangevallen. Een oorlog in Ethiopië zou verdere instabiliteit in de regio kunnen veroorzaken, waaronder in buurlanden Soedan en Somalië.