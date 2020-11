Vliegbelasting gaat 1 januari in, vrachtverkeer uitgezonderd

De vliegbelasting die het kabinet eerder dit jaar aankondigde gaat per 1 januari in, maar vrachtverkeer wordt ervan uitgezonderd. Dat meldt het ministerie van Financiën vrijdag. De vliegtaks zou wellicht uitgesteld worden vanwege de gevolgen van de coronacrisis voor de luchtvaartsector.

Het kabinet ziet ervan af vrachtvluchten te belasten omdat onderzoek van onderzoeksinstituut SEO heeft laten zien dat luchtvaartmaatschappijen dan zouden uitwijken naar omliggende landen. Volgens het ministerie zouden de gevolgen dan te groot zijn voor de luchthavens Schiphol en Maastricht Aachen Airport. Lobbyorganisatie Logistieke Alliantie, die zich hard maakte voor de afschaffing van belasting op vracht, noemde het „een goed besluit”.

Tarief per passagier omhoog

Met de vliegbelasting wil het kabinet 200 miljoen euro ophalen. Door het wegvallen van de belasting op vrachtverkeer zal het tarief per passagier omhoog gaan. In plaats van 7 euro zal er zo’n 7,45 euro per passagier betaald moeten worden. Transferpassagiers zijn uitgezonderd van de belasting. De plannen voor de vliegtaks stonden al in het regeerakkoord, als maatregel tegen milieuvervuiling.

Het kabinet ziet liever een Europese vliegbelasting, maar stelt dat de vliegbelasting nu goed aansluit bij andere Europese landen. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen en Zweden hebben al een vliegtaks. In het tweede kwartaal van volgend jaar zou de Europese Commissie met een voorstel komen voor een Europese belasting.