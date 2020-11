Verschanst in de staatsvilla

In de tuin van een magnifieke villa in een niet met name genoemd land staat Vilem Rieger, een zestiger die tot voor kort kanselier was, twee journalisten te woord. Een bediende zet limonade voor hen op tafel, en glazen bier waar hij wat kaneel in strooit. Riegers secretaris, die uitzoekt welke spullen van de staat zijn en welke van Rieger zelf, loopt langs met een telefoon in elke hand.

Rieger ziet het en roept: „Ik hoop dat die telefoons niet van de staat zijn?”

„Helaas, Vilem”, antwoordt de secretaris, „die zijn van de staat.”

Rieger gaat door met zijn interview – een afscheidsinterview. Natuurlijk grijpt hij de kans om zijn ‘erfenis’ nog eens mooi in te kleuren. Zijn woordvoerder en zijn twintig jaar jongere vriendin Irina zitten erbij. „Het individu heeft altijd centraal gestaan in mijn politieke denken”, declameert Rieger. „Een vrije, gelukkige burger die dingen bijleert en in familiewaarden…”

Irina zegt tegen een van de journalisten: „Dick, vind je het niet prachtig hoe hij dingen samenvat? Ik heb dat altijd zo bewonderd.”

Aan het eind heeft de journalist nog één vraag: „Vindt u het erg om uw parlementaire onschendbaarheid te verliezen?”

„Waarom zou ik daar bezorgd over zijn”, vraagt Rieger. Zijn woordvoerder maakt meteen aanstalten om het gesprek te beëindigen. Maar de journalist vraagt nog gauw: „Bent u niet bezorgd, meneer de oud-kanselier, dat ze u dwingen om te verhuizen? Deze villa is natuurlijk wel regeringsbezit.”

Stilte. Rieger, zijn vriendin, zijn moeder en de woordvoerder kijken elkaar aan. Inderdaad: ze willen niet verhuizen. De hele Rieger-clan heeft hier jaren gewoond. Ze kennen niets anders meer.

Dwingen, zegt Rieger? „Ze zouden niet durven.”

De geschiedenis herhaalt zich eerst als tragedie en dan als klucht, zei Karl Marx eens. Maar als je nu, met Trump gebarricadeerd in het Witte Huis, Vaclav Havels toneelstuk Leaving uit 2007 leest over deze kanselier Rieger die maar geen afstand kan doen van zijn privileges, zou je bijna denken dat in dit geval eerst de klucht komt en dan pas de tragedie.

Havel, de dissidente toneelschrijver die van 1989 tot 1992 president was van Tsjechoslowakije en Tsjechisch president van 1993 tot 2003, schreef dit stuk echt als klucht. Een milde klucht, vergeleken met het drama dat zich nu in Amerika voltrekt. Rieger geeft tenminste toe dat hij de macht kwijt is, al is zijn rivaal nog niet ingezworen. Hij verschanst zich alleen in zijn villa. Uiteindelijk glipt alles hem door de vingers en lopen zijn getrouwen – inclusief Irina – een voor een weg.

Echte democraten herken je niet aan hun woorden, maar aan hun vermogen afstand te doen van de macht. Zelf was Havel na zijn presidentschap dolblij dat hij zijn leven terug had. Hij haatte de Praagse burcht. Hij ontmoette alle groten der aarde. Maar concreet kreeg hij niets voor elkaar – president of niet. In zijn autobiografie To The Castle And Back schrijft hij hoe hij zich eindeloos met de keuken bemoeide, en nóg presteerden de koks het om tijdens staatsbanketten uitgedroogde knoedels te serveren met saus uit een pakje. „In een vijfderangs café krijg je betere bediening.”

Het enige wat Rieger in Leaving weet te behouden, is een slecht portret van zichzelf. Op de achterkant van dat schilderij staat het stempel van de kanselarij, met een enorme vlek. „Als iemand erover begint”, zegt de medewerker (die van de telefoons), „kunnen we altijd zeggen dat we dat stempel niet hadden gezien.” Maar Rieger wil het schilderij niet. Uiteindelijk hangt zijn oude moeder, een van de weinigen die nog in hem gelooft, het maar in haar slaapkamertje.

Havel zei eens: „Politici komen en gaan. Literatuur blijft.” Misschien moeten we daar de komende dagen en weken maar moed uit putten.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.