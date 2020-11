Tien jaar cel voor No Surrender-leider Kuipers, ook hoge straffen voor drie anderen

Vier voormalige leiders van motorclub No Surrender hebben vrijdag jarenlange celstraffen opgelegd gekregen. Volgens de rechtbank in Groningen gaven zij leiding aan een criminele organisatie, meldt persbureau ANP.

De prominente leden zijn Henk Kuipers, oprichter Klaas Otto, Theo ten V. en Rico R. De rechter omschreef No Surrender als een organisatie die tussen 2014 en 2017 betrokken was bij internationale drugshandel en andere delicten waaronder mishandelingen bij ‘bad standings‘, het oneervol uit de club zetten van leden.

‘Captain World’ Kuipers had volgens de rechter de grootste rol in de organisatie en heeft daarom tien jaar cel gekregen. Hij is verder schuldig bevonden aan mishandeling, diefstal met geweld en afpersing. Met een ondernemer uit Sneek pleegde hij valsheid in geschrifte en werkte hij samen bij afpersingen. De zakenman kreeg voor zijn betrokkenheid twee jaar cel opgelegd.

Lees meer over de rechtszaak: ‘Koffieclub’ of toch een criminele organisatie?

Klaas Otto 2,5 jaar cel

Otto, die in 2016 uit de club stapte die hij drie jaar eerder was begonnen, heeft 2,5 jaar opgelegd gekregen. Kuipers’ handlangers Theo ten V. en Rico R. moeten allebei voor vier jaar de gevangenis in. Kuipers en R. gaan allebei direct de gevangenis in; Ten V. en Otto zaten al in voorarrest. In september eiste het OM tot twaalf jaar cel tegen de vier verdachten, die de beschuldigingen altijd hebben ontkend. Zij stellen dat No Surrender niet een zogeheten Outlaw Motorcycle Gang is, maar een motorvereniging gericht op feesten.

Lees ook dit profiel van No Surrender-oprichter Klaas Otto

In het gerechtshof van Leeuwarden loopt nog het hoger beroep dat de club instelde tegen het verbod. Naar verwachting volgt ook een hoger beroep van de vier kopstukken die vrijdag zijn veroordeeld. Eerder op vrijdag bepaalde de Hoge Raad in Den Haag dat het verbod op Satudarah - volgens het OM ook een criminele motorclub - en de lokale afdelingen blijft gehandhaafd.