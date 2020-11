Te simpele kritiek op coronamaatregelen

In de afgelopen weken las ik verschillende interviews met hoogleraren die claimen dat de coronamaatregelen erger zijn dan de kwaal. Ik moet bekennen: ik denk dat ook weleens, uit frustratie. Ik ben sinds maart niet meer op de universiteit geweest, mijn sociale leven ligt plat, de boodschappen worden bezorgd en uit eten doen we thuis. Dat mede hierdoor het virus ver van mijn bed blijft wil ik weleens vergeten. Ik vind het in deze context een wat baldadige conclusie, en verwachtte van de hoogleraren een meer inhoudelijke afweging van voors en tegens, en een voorstel voor minder ingrijpende doch effectieve maatregelen. Maar dat viel tegen.

Hoogleraar Rudi Westendorp stelde vorige week in deze krant dat de overheid alles kapot hamert. Covid-19 is wat hem betreft niet anders dan andere ziekten. Het aantal patiënten dat aan Covid overlijdt is vergelijkbaar met het aantal griepdoden in 2017/2018, zo’n 10.000 in de eerste drie maanden. Het hadden er zo’n 50.000 kunnen zijn, maar ook dat is niet buitensporig vergeleken met andere aandoeningen. De huidige schade voor de economie en het welzijn van de bevolking is daarom buitenproportioneel.

Westendorp linkt de schade aan de steeds strengere lockdowns en het „hameren”, maar concretere maatregelen noemt hij niet. Hij bedoelt niet simpelweg het hele pakket aan maatregelen, want sommige steunt hij wel degelijk. Wie verkouden is moet een mondkapje dragen, wie grieperig is blijft thuis. Geen grote mensenmassa’s meer, geen carnaval en niet meer zingen in de kerk. Geen korte reisjes, budgettarieven of goedkope airbnb’s. De vraag of de maatschappelijke gevolgen van deze maatregelen wel in verhouding staan tot die van de kwaal schuift hij voor zich uit.

Scheve vergelijking

In de Volkskrant vindt hoogleraar Ira Helsloot het buiten proportie dat de overheid meer dan 80 miljard uitgeeft voor de „bestrijding van één ziekte die voor de meeste mensen niet erger verloopt dan een griep”. De meeste overledenen zijn de 80 voorbij en zouden toch binnen afzienbare tijd overlijden. „Voor een coronapatiënt betalen we als samenleving nu 2 miljoen voor 1 extra gezond levensjaar, als we uitgaan van 50 duizend geredde gezonde levensjaren en ondertussen 100 miljard aan maatschappelijke schade.” Dat is veel meer, aldus Helsloot, dan de 40.000 euro die we bereid zijn te betalen voor een kankerbehandeling. Dat is veel meer, maar ook een scheve vergelijking van behandelkosten en maatschappelijke kosten waarvan ik de logica niet begrijp.

Ook Helsloot geeft geen details over welke maatregelen erger zijn dan de kwaal, hij heeft het over „de halve samenleving op slot” en „gedeeltelijke lockdown”, maar in zijn redenering lijkt alle schade het gevolg van de maatregelen. De mogelijkheid dat bijvoorbeeld een economische crisis ook zonder maatregelen onafwendbaar is, wuift hij weg. Daarvoor ziet hij geen historische aanwijzingen. „Voordat we ze sloten, gaven mensen hun geld gewoon uit in bars en restaurants; zo bang waren ze blijkbaar niet.”

Als alternatief van hoe het ook kan noemt Helsloot de tbc-bestrijding in de jaren 60. De samenleving ging toen gewoon door, met speciale ziekenhuizen voor de behandeling van tbc-patiënten. Speciale coronaziekenhuizen met jong personeel dat niet zo ziek wordt na besmetting is een aardig idee voor de behandeling van patiënten, maar het zet geen rem op de verspreiding van het virus. Een minimale maatregel, maar ik hou mijn hart vast voor de gevolgen.

Dat de maatregelen erger zijn dan de kwaal klinkt als de conclusie van een kosten-batenanalyse, maar dat was het niet. In beide artikelen werden de huidige maatregelen onder vuur genomen en gingen de alternatieve scenario’s vrijuit. Een formele analyse is ingewikkeld. De gevolgen zijn niet makkelijk vast te stellen en te berekenen, en een vergelijking loopt altijd scheef: het alternatieve scenario blijft hypothetisch en de impact daarvan een schatting gebaseerd op vele (onbewezen) aannames.

Basaler is de vraag: wat is de kwaal? Is de coronakwaal het aantal patiënten dat aan de ziekte overlijdt? Of is het het virus dat zich verspreidt onder de bevolking en waarvan we niet weten wat zonder maatregelen de gevolgen zijn? Naar mijn idee het laatste. Dit virus en toekomstige virussen brengen een nieuwe realiteit waarvoor een nieuw normaal gevonden moet worden, in een maatschappij die in de verste verte niet meer lijkt op die van de jaren 60. Die oplossing komt niet vanzelf en niet zonder fouten.

Dat de maatschappelijke schade door het coronavirus enorm is, staat buiten kijf, maar het is te simpel om dit toe te schrijven aan de maatregelen. Er is ook schade als de overheid niet ingrijpt en het virus de ruimte krijgt. De besmettingen en overlijdens zullen oplopen en meer mensen zullen die risico’s willen vermijden. Ook niets doen heeft enorme economische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Ook niets doen is erger dan de kwaal.

Cecile Janssens is hoogleraar translationele epidemiologie aan Emory University in Atlanta.