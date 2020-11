Tata Steel in gesprek met Zweedse SSAB over verkoop ‘IJmuiden’

Het Zweedse staalbedrijf SSAB is in gesprek met Tata Steel over een mogelijke overname van de staalfabriek in IJmuiden. Dat heeft SSAB vrijdagmiddag bekendgemaakt.

De afgelopen weken gingen er al geruchten over gesprekken tussen SSAB en het Indiase Tata Steel. Dat beursgenoteerde bedrijf is al langer ontevreden over de financiële prestaties van de Europese tak, die naast de IJmuidense fabriek (9.000 werknemers) bestaat uit een fabriek in Wales. In tegenstelling tot in India is het in Europa de laatste jaren moeilijk geld verdienen met staal, vanwege een gestagneerde vraag, overcapaciteit en de instroom van goedkoop Chinees staal.

SSAB zou juist interesse hebben in de IJmuidense fabriek, die relatief geavanceerd is. Het kleine (15.000 werknemers) staalbedrijf is op dit moment voornamelijk actief op de Scandinavische markt, maar zou graag zijn activiteiten in West-Europa afschrijven.

Dat de gesprekken serieus zijn, valt op te maken uit het feit dat Tata vanaf maandag zijn Europese activiteiten gaat splitsen in een Nederlands en een Brits deel. Op dit moment is dat één organisatie.

Kredietcrisis

Tata Steel kocht de Europese fabrieken in 2007. Toentertijd was dit de grootste buitenlandse overname ooit door een Indiaas bedrijf. Echt een succes werd het alleen nooit: direct na de overname volgde de kredietcrisis, en daarna bleef de Europese staalmarkt kwakkelen.

In 2018 probeerde Tata al eens de Europese fabrieken samen te voegen met de staaltak van het Duitse ThyssenKrupp. Dat liep een jaar later echter stuk op mededingingsbezwaren van de Europese Commissie.

Sindsdien zijn de verhoudingen tussen de Europese directie en de Nederlandse directie flink verslechterd. ‘Europa’ wilde in opdracht van India reorganiseren, tot frustratie van de Nederlandse bazen, die meenden dat het probleem alleen in het Verenigd Koninkrijk lag. In mei vertrok de IJmuidense directeur Theo Henrar nadat zijn verhouding met Europees directeur Henrik Adam volledig verstoord was geraakt.

